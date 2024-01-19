Урожай будет вдвое больше: что следует посадить рядом с виноградом

Хозяева пытаются обеспечить соответствующие условия для роста и развития винограда, чтобы получить обильный урожай и сочные ягоды. На это влияет не только подкормка, полив, место, почва или температура, но и правильное "соседство".

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OBOZ.UA составил список растений, положительно влияющих на виноград. Вы можете разнообразить свой сад красивыми и ароматными цветами.

Растения, которые следует сажать возле винограда:

чистотел;

астра;

флоксы;

анютины глазки;

люцерна;

незабудка;

гиацинт;

мак;

роза.

Кстати, особое внимание обратите на розу. Этот цветок имеет такие же заболевания как и виноград, но на нем признаки проявляются быстрее, поэтому вы сможете вовремя обработать культуру, чтобы уберечь ее от болезни.

Овощи:

Горох, фасоль – обогащают землю азотом, что важно для роста винограда.

– обогащают землю азотом, что важно для роста винограда. Чеснок, лук – резкий аромат отпугивает вредителей.

– резкий аромат отпугивает вредителей. Помидоры, свекла, редис, огурцы – вы можете посадить эти овощи только тогда, когда виноград уже будет "взрослым". Потому что тень от саженцев может препятствовать солнечному свету.

Злаковые культуры:

пшеница;

рожь;

овес.

Зелень:

горчица;

мангольд;

шпинат;

щавель;

укроп;

салат.

Избегайте посадки рядом с виноградом таких культур: кукуруза, подсолнух, перец, картофель, сельдерей, баклажаны, клубника и земляника. Такое соседство негативно повлияет на рост и развитие всех растений, и вы не получите хороший урожай.

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