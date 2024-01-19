Урожай будет вдвое больше: что следует посадить рядом с виноградом
Хозяева пытаются обеспечить соответствующие условия для роста и развития винограда, чтобы получить обильный урожай и сочные ягоды. На это влияет не только подкормка, полив, место, почва или температура, но и правильное "соседство".
OBOZ.UA составил список растений, положительно влияющих на виноград. Вы можете разнообразить свой сад красивыми и ароматными цветами.
Растения, которые следует сажать возле винограда:
- чистотел;
- астра;
- флоксы;
- анютины глазки;
- люцерна;
- незабудка;
- гиацинт;
- мак;
- роза.
Кстати, особое внимание обратите на розу. Этот цветок имеет такие же заболевания как и виноград, но на нем признаки проявляются быстрее, поэтому вы сможете вовремя обработать культуру, чтобы уберечь ее от болезни.
Овощи:
- Горох, фасоль – обогащают землю азотом, что важно для роста винограда.
- Чеснок, лук – резкий аромат отпугивает вредителей.
- Помидоры, свекла, редис, огурцы – вы можете посадить эти овощи только тогда, когда виноград уже будет "взрослым". Потому что тень от саженцев может препятствовать солнечному свету.
Злаковые культуры:
- пшеница;
- рожь;
- овес.
Зелень:
- горчица;
- мангольд;
- шпинат;
- щавель;
- укроп;
- салат.
Избегайте посадки рядом с виноградом таких культур: кукуруза, подсолнух, перец, картофель, сельдерей, баклажаны, клубника и земляника. Такое соседство негативно повлияет на рост и развитие всех растений, и вы не получите хороший урожай.
Ранее OBOZ.UA публиковал простые уловки, которые помогут получить двойной урожай клубники.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.