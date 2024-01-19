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Урожай будет вдвое больше: что следует посадить рядом с виноградом

Юлия Песчанская
Жизнь
1 минута
909
Урожай будет вдвое больше: что следует посадить рядом с виноградом

Хозяева пытаются обеспечить соответствующие условия для роста и развития винограда, чтобы получить обильный урожай и сочные ягоды. На это влияет не только подкормка, полив, место, почва или температура, но и правильное "соседство".

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OBOZ.UA составил список растений, положительно влияющих на виноград. Вы можете разнообразить свой сад красивыми и ароматными цветами.

Растения, которые следует сажать возле винограда:

  • чистотел;
  • астра;
  • флоксы;
  • анютины глазки;
  • люцерна;
  • незабудка;
  • гиацинт;
  • мак;
  • роза.

Кстати, особое внимание обратите на розу. Этот цветок имеет такие же заболевания как и виноград, но на нем признаки проявляются быстрее, поэтому вы сможете вовремя обработать культуру, чтобы уберечь ее от болезни.

Овощи:

  • Горох, фасоль – обогащают землю азотом, что важно для роста винограда.
  • Чеснок, лук – резкий аромат отпугивает вредителей.
  • Помидоры, свекла, редис, огурцы – вы можете посадить эти овощи только тогда, когда виноград уже будет "взрослым". Потому что тень от саженцев может препятствовать солнечному свету.

Злаковые культуры:

  • пшеница;
  • рожь;
  • овес.

Зелень:

  • горчица;
  • мангольд;
  • шпинат;
  • щавель;
  • укроп;
  • салат.

Избегайте посадки рядом с виноградом таких культур: кукуруза, подсолнух, перец, картофель, сельдерей, баклажаны, клубника и земляника. Такое соседство негативно повлияет на рост и развитие всех растений, и вы не получите хороший урожай.

Ранее OBOZ.UA публиковал простые уловки, которые помогут получить двойной урожай клубники.

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