Урожай будет невиданным: чем полить помидоры сразу после пересадки в почву

Высадка в открытую почву – стрессовое событие для растения. Оно может заболеть, а при ненадлежащем уходе даже погибнуть. Подобным капризам подверженные помидоры. Поддержать их в хорошем состоянии после высадки поможет специальный полив.

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Важно не поливать растение удобрениями, ведь обычно перед внесением саженцев землю и так обогащают питательными веществами. Как узнал OBOZREVATEL, на этом этапе пользу помидорам принесет полив с янтарной кислотой.

Именно это вещество сделает молодые помидорные кусты более устойчивыми к изменению условий. Оно также укрепит их и позволит получить с каждого растения повышенный урожай. К тому же переусердствовать с янтарной кислотой практически невозможно – определенное превышение дозировки не повредит овощам.

Чтобы приготовить полив для высаженных помидоров, потребуется количество кислоты из расчета 2 г на ведро воды. Кислоту перетирают в порошок и растворяют в воде.

Перед использованием этого средства воде дают как следует прогреться в теплом месте, но не под действием прямых солнечных лучей. Раствором подливают помидорные кусты под корень.

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