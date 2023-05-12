Урожай будет лучше: какие овощи нужно сажать в тени

Затененный участок под огород считается не очень удачным вариантом. Большинство овощей, зелени и ягод лучше чувствуют себя на солнце. Однако существует целый перечень культур, которые хорошо растут именно в тени.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие овощи можно выращивать в затенении. Причем речь идет о тени в северных регионах, где действительно под кронами деревьев возникает ощутимая нехватка солнечного света.

Овощи, растущие в тени

Салаты

Листовые и качанные овощи, как салат-латук, шпинат, руккола или щавель, хорошо чувствуют себя в тени. Так почва под ними сохраняет больше влаги, а сами они дольше остаются зелеными и не окрашиваются, что является признаком старения растения.

Ревень

Кисловатые стебли не требуют большого количества солнечного света, чтобы оставаться сочными. Значительно более требовательно растение к своевременному и полноценному поливу.

Черемша

В природе это полезное, богатое витаминами и минералами растение растет в лесу. Приземистые листики будут чувствовать себя на солнце плохо, поэтому для них лучше найти наиболее затененное место.

Чеснок

Выращенный в тени чеснок будет менее острым и пикантным, а также более мелким. Такой овощ лучше подойдет для потребления в сыром виде.

Свекла

Если выращивать этот корнеплод не на солнце, он вырастет мелким. Впрочем, многие кулинары указывают, что при этом свекла получается более сладкою, сочною и в ней меньше чувствуется характерный привкус.

Зелень и травы для выращивания в тени

Хрен

Если выращивать хрен на листья, которые используют для консервации овощей, то его лучше посадить именно в тени. Листки будут сочными и ароматными.

Многолетний лук

Такие виды как шнит-лук или лук-слизун в тени дают более сочную зелень. Причем это достаточно ранние виды. Впрочем, за шнит-луком нужно присматривать отдельно, ведь он склонен чрезмерно разрастаться.

Ароматические травы

Если базилик требует много солнца, чтобы приобрести свой знаменитый аромат, то петрушка, мята, мелисса, чабрец, стеблевой сельдерей, кинза, душица, любисток и эстрагон лучше раскроются, если будут расти под деревьями. Но если они растут под плодовыми видами, их надо накрывать пленкой, когда вы опрыскиваете деревья от вредителей.

Ягодные кусты, которым нужна тень

Окультуренные лесные ягоды все же нуждаются в тени и влажности, как в их природной среде. К таковым относят калину, черноплодную рябину, синюю жимолость, иргу.

Многие сорта шиповника также лучше растут и дають урожай в тени.

Красной и черной смородине лучше подойдет полутень. Эти ягоды любят высокую влажность, которой на солнце добиться тяжеловато. Впрочем, в тени смородина будет созревать дольше и будет кислее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие травы и овощи можно выращивать на микрогрин и что это вообще такое.

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