Уродит втрое больше ягод: как правильно обрезать крыжовник

Осенью хозяева обрезают садовые культуры, чтобы избавиться от старых, больных ветвей и подготовить растение к зиме. Лучшее время для обрезки крыжовника – это конец сентября – первая половина октября, когда еще нет сильных холодов и заморозков.

Правильное удаление ветвей обеспечит хороший урожай на следующий сезон. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Осень – это удачный период, чтобы омолодить кусты. Если крыжовнику уже более 3-5 лет, то обязательно нужно провести обрезку, потому что кусты зарастут так, что вам будет неудобно убирать урожай.

Основное плодоношение осуществляют 4-5 летние ветви, затем они уже теряют свои функции. Поэтому нужно удалять побеги с твердой коричневой корой. Они обычно находятся в глубине куста.

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Также не забывайте обрезать уже лежащие на земле ветки. Они уже точно не принесут никакой пользы, а только будут извлекать питательные вещества из почвы, что плохо повлияет на образование ягод.

Молодые побеги светло-зеленого цвета, растущие у корня, тоже нужно удалить, они не будут плодоносить. Но обязательно срежьте их полностью.

После обрезки обработайте все большие срезы специальной изоляционной пастой, чтобы избежать загнивания и появления различных болезней. Также очистите куст от опавших листьев и старой мульчи, потому что там могут появиться вредители.

Затем разрыхлите землю песком и положите новую мульчу.

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