Обратите внимание на погоду: когда нужно сажать озимый лук

Опытные огородники практикуют высадку некоторых культур на зиму – это позволит собрать урожай уже в конце весны. Озимый лук в целом легко переносит морозные зимы, однако следует прежде всего учитывать период посадки.

OBOZREVATEL собрал лучшие советы по выращиванию озимого лука, что позволит собрать щедрый урожай уже в мае. Когда и где сажать лук на зиму – читайте в материале.

Озимый лук

Основная особенность озимого лука – его устойчивость к морозам. Эта выносливая культура выдержит до -15 °С в бесснежное время. При наличии снежного покрова лук выдержит и более низкие температуры. Лишь температура -20 °С при отсутствии снега может повредить урожай.

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Кроме раннего созревания озимый лук характеризуется и большими (по сравнению с яровым) плодами.

Когда сажать лук на зиму

Озимый лук сажают с середины октября по начало ноября. При этом учитывают и фазы Луны в посевном календаре.

Обычно озимый лук высаживают ориентировочно за 30-35 дней до начала стабильных морозов. Если температура держится на уровне ниже +5 уже несколько дней – можно начинать посадку.

Нужно следить, чтобы не появились ростки, иначе они замерзнут. Лук должен только отрастить корни до холодов.

Правила посадки озимого лука

Важно предварительно обработать почву, например, подпитав ее навозом. Также следует соблюдать правила севооборота.

Нельзя сажать озимый лук после:

картофеля;

бобовых;

петрушки;

огурцов;

других луковых культур.

Лучшими предшественниками являются:

капуста;

помидоры;

фасоль;

зерновые (но не овес);

свекла;

рапс.

Где сажать лук

Следует выбрать место, защищенное от сквозняков и сильных ветров. Почва должна быть легкой, хорошо дренированной.

Не сажайте озимый лук на грядках с тенью от деревьев или возле высоких построек.

Обратите внимание, чтобы на выбранной грядке не скапливалась влага – заболочение приведет к потере урожая.

Как высаживать озимый лук

Есть два способа высадки озимого лука:

Путем высадки луковиц. Отберите луковицы диаметром до 1 см и посадите их на грядку. Больший размер лука может привести к худшей выносливости и быстрому выпуску стрелы. Путем посева семян. Окуньте посадочный материал в подсоленную воду – всплывшие семена высевать не рекомендуется.

При наступлении холодов можно защитить растение мульчированием – для этого подойдут сухие листья. Поливать лук после посадки не следует.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о трех основных правилах посадки лука осенью.

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