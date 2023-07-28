Унитаз будет блестеть и надолго останется чистым: идеальное средство для уборки

Со временем в унитазе появляется известковый налет и желтые потеки, очень портящие внешний вид сантехники. Основной причиной загрязнений является жесткая водопроводная вода, однако иногда хозяева имеют привычку сливать в унитаз остатки пищи – это также влияет на образование налета.

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Сантехнику следует мыть регулярно, ведь от устаревшей грязи гораздо труднее избавиться. Издание Housedigest рассказало о необычном средстве, которое поможет отмыть унитаз.

Чем более гладкая поверхность, тем легче с нее удалить грязь и налет. Специалисты по уборке говорят, что автомобильный воск отполирует поверхность настолько идеально, что к ней довольно долго ничего не будет прилипать.

Но это не единственное гаражное средство, способное эффективно очистить сантехнику. Перед нанесением воска унитаз следует тщательно помыть. В помощь придет банка WD-40 – это средство мгновенно удалит пятна от жесткой воды, смягчит известковые отложения и ржавчину. Перекройте подачу воды и протрите поверхность чистой сухой хлопковой тряпкой, впитывающей влагу. Нанесение воска может отличаться в зависимости от марки, поэтому обязательно следуйте инструкциям производителя. Обычно следует подождать примерно 10 минут, прежде чем начать полировку.

Отмыть унитаз также поможет уксус, его рекомендуют смешивать с солью или содой. Стакан уксуса следует нагреть до 40 °C и добавить 1 чайную ложку соли или соды. Перемешайте до полного растворения. После этого с помощью губки вотрите раствор в стойкие пятна. Для умеренно загрязненных поверхностей достаточно просто нанести средство и оставить на несколько часов.

Кстати, горячая вода опасна для канализационных труб, ведь часто при их изготовлении используют не очень долговечный пластик, не рассчитанный для контакта с высокими температурами. Старые чугунные трубы более крепкие, но при резких перепадах температур металл начинает со временем "уставать" – это приводит к ломкости. О других последствиях излияния кипятка в раковину – читайте в материале.

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