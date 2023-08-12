Уксус не понадобится: быстрый способ избавиться от известкового налета в чайнике

Известковый налет в чайнике действительно способен испортить даже самый лучший чай, если он попадет в нагретую воду (а он таки попадет). Но самое популярное средство для его удаления – белый уксус – может еще усугубить ситуацию, ведь оставляет после себя неприятный запах и привкус. Но неужели нельзя почистить чайник иначе?

Видео дня

Как выяснил OBOZREVATEL, такой способ есть. Не менее эффективной в борьбе с известковым налетом является лимонная кислота. Приобрести ее можно в любом продуктовом магазине – это популярный кулинарный ингредиент. Она экологична, не имеет выраженного запаха и стоит совсем недорого.

Чтобы очистить чайник от накипи лимонной кислотой, добавьте столовую ложку лимонной кислоты на половину чайника воды. Кристаллы можно размешать, а можно оставить в воде как есть. Включите прибор, дайте закипеть воде с кислотой и оставьте раствор действовать на несколько минут. После этого слейте воду и протрите резервуар устройства губкой – известковый налет должен легко отойти. В заключение хорошо ополосните чайник.

В отличие от белого уксуса, лимонная кислота не оставляет послевкусия, поэтому нет необходимости снова кипятить чайник после ополаскивания. Также, если она отчистила не все загрязнения, процедуру можно повторить и делать так столько раз, сколько потребуется, чтобы отчистить чайник.

Кроме того, из лимонной кислоты можно готовить пасту для борьбы с толстыми отложениями извести. Для этого смешайте кристаллы средства с небольшим количеством воды до необходимой консистенции, щеткой или губкой нанесите полученную субстанцию на загрязненное место и оставьте действовать, пока паста не засохнет. Затем еще раз потрите место щеткой и смойте остатки средства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отчистить от известкового налета краны в ванной и на кухне.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.