Налет растворится на глазах: чем почистить краны в ванной и на кухне

Белый налет на кранах выглядит не эстетично и может испортить смеситель. В зависимости от жесткости воды известковый налет появляется через несколько недель или месяцев и покрывает краны неприглядными пятнами.

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Химические средства удаления налета могут повредить защитную эмаль некоторых поверхностей. Но OBOZREVATEL нашел действенные способы, которые помогут справиться с этим.

Средства для мытья унитазов или ванной не помогут удалить налет, а наоборот, повредят смеситель, поэтому лучше использовать натуральные продукты, которые есть в каждом доме.

Уксус

Уксус эффективно очистит кран. Нанесите на чистую тряпку немного вещества и тщательно протрите требуемые поверхности.

Если известковый налет покрыл кран толстым слоем, лучше намочите уксусом бумажные полотенца и накройте ими кран и оставьте на ночь. Утром снимите полотенца и еще раз протрите тряпкой.

Лимон

Хотя уксус – незаменимый помощник в уборке, но его запах не всем нравится. Поэтому можно использовать лимон, который быстро поможет справиться с этой проблемой.

Намочите губку или тряпку лимонным соком и протрите необходимые поверхности или размешайте 40-50 г лимонной кислоты в одном литре теплой воды. Смочите тряпку и протрите краны.

Сода

Сода также действенный помощник в борьбе со стойкими пятнами. В 100 мл теплой воды растворите 3 чайные ложки смеси и перемешайте, чтобы образовалась паста. Тряпкой нанесите смесь на необходимые участки и оставьте на 2-3 часа. Затем смойте все теплой водой.

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