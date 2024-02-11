Украли все, даже 'запорожец': топ-10 авто родом из СССР, которые были плагиатом

Советские люди могли хвастаться развитием автомобилестроения и появлением новых технологий по одной простой причине – у них просто не было возможности сравнить. Большинство моделей популярных автомобилей оказались грубым и не всегда качественным плагиатом западных образцов.

Поэтому рассказы о надежности советских авто в большинстве случаев оказываются мифами. Кстати, СССР признавал далеко не все мировые патенты и считал, что имеет право нагло копировать ту или иную технику, несущественно меняя некие детали. Фактически экономика СССР всегда работала на военных рельсах, так что разработку и дизайн авто проще было украсть и адаптировать , чем с нуля изобретать что-то свое. О топ-10 авто родом из СССР, являвшихся плагиатом – читайте в материале OBOZ.UA.

Ford Model A и ГАЗ-А

Модель Ford Model A выходила на рынок от автопроизводителя Ford Motor Company с 1927-го по 1931-й год, в основном в черном цвете, который так любил Генри Форд. Автомобиль имел четырехцилиндровый двигатель объемом 3,28 литра, который развивал мощность в 40 лошадиных сил – довольно неплохую для тех времен.

И сравним Ford Model A с советским ГАЗом 1932 года. Кстати, редкий случай хоть какого-то уважения к авторскому праву со стороны СССР: техническая документация "ГАЗ-А" была официально куплена у Форда, то есть фактически автомобиль производился по лицензии. Но это лишь частное исключение из "совковых" плагиатных традиций.

Opel Kadett и Москвич-400

"Москвич-400" собирали на заводе малолитражных автомобилей в Москве. А имел он немецкое оборудование и оснастку, вывезенную с завода в Рюссельхайме в качестве репараций после Второй мировой. В СССР даже додумались несколько сменить дизайн автомобиля и сделали вариант в кузове седан.

Opel Olympia Rekord и Москвич-402

Фактически случаи с Ford Model A и Opel Kadett – это просто выпуск аналогичных авто под другими названиями. С лицензиями и репарациями можно считать, что Москвич и ГАЗ – не наглый плагиат. Но когда через два года после войны в Западной Германии возобновил работу завод в Рюссельхайме, чуть позже, в 1953 году была представлена новая модель Opel – Opel Olympie Rekord. Всего таких было выпущено около 58 000 образцов.

И всем известный "Москвич-402 получился подозрительно похож на Opel Rekord – разве что изменили форму боковых крыльев и радиаторной решетки. На советский авторынок вышел четырехдверный седан вместо купе. Плагиат был невероятным: оставили даже хромированную накладку на заднем крыле.

Ford Mainline и Волга ГАЗ-21

Ford Mainline (1952-1956 годы) вышел на рынок в варианте четырехдверного седана и купе. Это была доступная модель для среднего класса, которая в конце 50-х была заменена на Ford Custom.

ГАЗ-21, вошедшая в народ как "двадцать первая волга" (1956-1970 годы) была копией Форда. Заимствования были слишком очевидны, особенно в отношении передней части: радиаторная решетка и бампер "Волги" практически идентичны с Ford. Даже "быстрый олень" на капоте – плагиат декоративного элемента Форда.

Packard Patrician, 1956 год и Чайка, 1959 год

Чайку, советское авто для высшего класса, плагиатили с Packard Patrician. Оба автомобиля производились в эпоху космического развития, поэтому и стиль имеют футуристический: задние крылья напоминают некие детали ракеты, а вся машина очень похожа на футуристические авто из фантастических из книг середины 1950-х. Чайка была в СССР символом партийной верхушки, но ничего нового советские автодизайнеры придумать не смогли – скопировали даже шрифт, которым написано название модели.

Fiat-125 и ВАЗ 2103

Fiat 125 конца 60-х получил трендовый к тому времени "ступенчатый" силуэт, выглядевший довольно необычно и по сравнению с обтекаемыми машинами. ВАЗ-2103 Жигули, говорят, был разработан совместно с итальянцами, но "начинка" авто была настолько сильно перепилена и некачественно сделана, что о безопасности на дороге не могло быть и речи.

Chrysler Simca 1307 и Москвич-2141

Chrysler Simca 1307 выходил с 1975 по 1986 годы. Именно когда эпоха Chrysler Simca 1307 прошла, СССР решил "оживить" легенду, скопировав дизайн. Советские люди были неприхотливы, о Крайслерах большинство и знать не знало, так что новинка понравилась народу. Москвич-2141 в кузове хэтчбек (производившийся вплоть до 2002 года) очень сильно напоминал дизайн Крайслера 1307 года.

УАЗ "Буханка" и Jeep Forward Control

Известна в народе "Буханка", она же – УАЗ 1958 года выпуска, несмотря на типично советский дизайн, на самом деле являлась плагиатом модели Jeep Forward Control. Jeep появился двумя годами раньше.

ЗАЗ-965 и Fiat 600

Более советский вид, чем у "Буханки", был разве что у "Запорожца". Дизайн легендарного горбатого "Запорожца" был явно спроектирован под влиянием Fiat 600, который, кстати, выпускали и в социалистической Югославии под маркой Zastava. Следует заметить, что конструкция у ЗАЗ была несколько иной.

ЗАЗ-968 и NSU Prinz

Даже у ЗАЗ-968 был свой прообраз – и не поверите: германский. Речь идет о NSU Prinz в 1961 года. Сходство двух моделей видно сразу, но, если копнуть глубже, NSU тоже копировал дизайн с Chevrolet Crovair. Prinz также был заднемоторным, но двухцилиндровым.

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