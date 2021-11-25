Украину ждут сильные морозы, но погода 'испортит' новогодние праздники: синоптики дали прогноз на зиму

В Украину зима придет за графиком тогда же на территории страны начнут фиксировать морозы. Наиболее низкие погодные температуры синоптики прогнозируют на новогодние праздники.

Как заявил в интервью Сегодня директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, на Новый год и Рождество в Украину придут морозы. Как предсказывает специалист, температуры в этот период могут снизиться до -25-30 градусов.

В то же время, он отметил, что столь значительное похолодание будет кратковременным, а зимняя погода в целом – неустойчивой. Кульбида подчеркнул, что еще 30-40 лет назад было все по-другому, но теперь ожидать долгих холодных периодов – не стоит.

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Говоря о том, каким будет декабрь, он рассказал, что тот прогнозируется сравнительно теплым, без каких-либо критических проявлений.

В то же время, как рассказала в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, зимние температуры в Украине начнут ощущаться уже в конце ноября. Тогда уличные градусники могут показать минус 10.

Декабрь, по ее прогнозам, будет отличаться колебанием температур, когда ночью они станут опускаться до минусовых значений, а днем все же повышаться.

В январе Мартазинова прогнозирует похолодание с низкими температурами.

"Тогда в Украину придут сильные морозы до -20 градусов. Они продержаться практически все праздники", - рассказала специалист.

Февраль же будет "затяжным и снежным".

Мартазинова призвала не надеяться, что снег будет лежать на земле долго, так как из-за колебаний температур большого устойчивого снежного покрова не будет всю зиму.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторник, 23 ноября в столице выдался снежным. Осадки в виде мелких снежных крупинок были замечены на правом берегу столицы.