На праздники ударят морозы до минус 20, но снег под вопросом: синоптик дала прогноз на зиму в Украине

Новый год придет в Украину с морозами, а январь может стать самым холодным месяцем зимы. А вот снега в этом году может быть мало из-за неустойчивых температур.

Как рассказала в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, зимние температуры дадут о себе знать в Украине уже в конце ноября, начале следующего месяца. В это время дневные температуры опустятся до отметки -8-10 градусов.

Видео дня

По словам специалиста, похолодание будет не долгим и уже вскоре воздух немного прогреется. Погода станет такой, как в ноябре – с небольшим плюсом днем и также небольшим минусом ночью. Мартазинова подчеркнула, что ждать "стабильности" от декабрьской погоды не стоит, так как та "будет отличаться колебанием температур". Эксперт отметила, что температуры будут колебаться в декабре буквально каждые несколько дней.

К концу месяца и началу следующего Мартазинова спрогнозировала похолодание.

"Январь мне не нравится. В январе мы ожидаем самые низкие температуры за всю зиму. Волна холода смещается на праздники. Она продлится больше недели" – предупредила ученая.

По ее словам, в это время можно ожидать, что в Украину придут сильные морозы до -20 градусов. Они продержаться практически все праздники.

А вот наиболее снежным, по мнению специалиста, станет февраль. Он будет "затяжной, холодный и со снегом".

В то же время она призвала не надеяться, что снег будет лежать на земле все время. Из-за колебаний температур, большого устойчивого снежного покрова не будет.

Говоря о тенденциях, ученая подчеркнула, что с каждым годом два зимних месяца в Украине – январь и февраль – становятся все холоднее. При этом, как отметила она, влияние глобального потепления сводится к тому, что погода становится переменчивой.

"Глобальное потепление ни о чем не говорит. Просто погода становится капризной", – подытожила ученая.

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптики озвучили прогноз погоды на новогоднюю ночь. Ожидается, что она будет морозной, но без снега.