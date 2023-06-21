Украину ждут опасные метеоявления: прогноз синоптиков

В среду, 21 июня, большинство областей Украины накроют дожди. Во многих регионах ожидаются сильные грозы.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. Метеорологи предупреждают об ухудшении погоды.

По прогнозам синоптиков, в среду ночью кратковременные дожди и грозы ожидаются местами в северных, центральных и восточных областях.

В дневные часы суток на территории Украины синоптики также прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Исключение составят большинство западных и северных регионов, где будет преобладать сухая погода. Утром и ночью на западе страны ожидается туман.

Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Так, 21 июня днем в центральных, восточных, южных областях и Закарпатье пройдут сильные грозы. В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Ветер в этот день будет иметь преимущественно северо-западное направление, скорость 5-10 м/с.

Температура ночью +14...+19, в западных областях +10...+15. Днем температура воздуха +24...+29.

Холоднее всего 21 июня будет в Карпатах, где ночью столбики термометров будут показывать +8...+13, а днем +17...+22.

Максимальная температура в среду достигнет +29 градусов. До этой отметки ртутные столбики поднимутся в Закарпатской, Херсонской и Кировоградской областях.

В Киеве 21 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью +16...+18, днем +26...+28. По области ночью +14...+19, днем +24...+28.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предвещают разгар лета очень жарким, без значительных осадков. Июнь оказался довольно переменчивый, но впереди украинцев ожидает стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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