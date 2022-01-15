Украину в феврале ждет потепление, 'погодные' качели не прекратятся: синоптики дали прогноз

Главным отличием нынешнего климата является его неустойчивость. Погодные "качели", которые переживает планета, преподнесут украинцам потепление в феврале, и оно может оказаться по-настоящему весенним.

Как рассказала в интервью "Сегодня" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УГМИ Вера Балабух, с каждым годом температурные показатели меняются. Она отметила, что температура воздуха в феврале будет на 1-2 градуса теплее, чем в последние десятилетия, а осадков ожидается немного.

По ее словам, Украину ждут температурные качели с резкими перепадами "минусов" и "плюсов".

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Специалист объяснила, что по-прежнему на погоду в Северном полушарии зимой будет существенно влиять тихоокеанское течение Ла-Нинья (Малышка), которое гонит теплую воду от южноамериканских берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание.

Обратное явление, когда температура воды и воздуха у побережья Южной Америки повышается, зовется Эль-Ниньо (Малыш).

"Следствием этого есть резкие изменения погоды от аномально теплых к аномально холодным, – разъяснила Вера Балабух.

Она же добавила, что по мере ослабевания "Малышки" погода на территории континента станет более устойчивой.

"Сейчас Ла-Нинья достигла своего максимального развития и будет ослабевать, – сказала Вера Балабух.

Ожидается что весной она потеряет свое влияние, а с лета начнет развиваться теплое течение – Эль-Ниньо, с которым в Украине, как правило, связана аномально теплая погода.

Со своей стороны заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института (УГМИ) ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова заявила, что нынешняя зима будет суровой, но морозы окажутся кратковременными.

По ее словам, наиболее низкие температуры на территории Украины будут фиксировать в январе.

"Самые сильные морозы – до -20 градусов – можно ожидать до Крещения (19 января)", – предупредила она.

Мартазинова отметила, что в феврале потеплеет, но все же в основном температуры будут минусовыми.

Прогнозировать, каким же будет весь 2022 год, специалист стала, но подчеркнула, что влияние глобального потепления сводится к тому, что погода в Украине становится все более переменчивой.

"То есть, как и в предыдущие годы, возможны более интенсивные, чем десятилетия назад, колебания температур, резкая смена погоды с солнечной на ненастную и наоборот. Особенно это будет заметно в летние месяцы", – добавила специалист.

Со своей стороны, в Укргидрометцентре сообщили, что в субботу, 15 января мороз на территории Украины ослабнет. Наиболее тепло в этот день будет на территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей. Там днем до +4 градусов. До -2 градусов в восточных регионах, центре и на севере.

В воскресенье, 16 января, прогнозируется плюсовая температура по всей территории страны. Также будет солнечно, без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сваляве зимой расцвели подснежники.