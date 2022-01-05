На Закарпатье посреди зимы зацвели подснежники. Фото

В городе Свалява Мукачевского района Закарпатской области расцвели первые весенние цветы – подснежники. Они зацвели значительно раньше положенного срока.

Поделился фото подснежников пользователь Jozsef Molnar в сообществе "Ужгород". Фото набрало 1,7 тысячи лайков и более 500 перепостов. Сообщение местный житель разместил 3 января. Так, весенними цветами пользователь поздравил людей с Новым годом.

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"А это в Сваляве! С Новым годом!", – подписана фотография.

Многие из тех, кто увидел фотографию прокомментировали ее. Кто-то назвал это чудом и появление цветов сравнил со сказочными событиями, другие обратили внимание, что это стало возможным из-за того, что климат меняется.

Подснежники еще называют галантусами. На территории бывшего СССР растет 12 его видов. Эти многолетние растения, как правило, первыми появляются весной из-под снега.

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