Украину снова накроют дожди и штормовой ветер: где ухудшится погода в субботу. Карта

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Погода в Украине в субботу, 19 февраля, будет дождливой в большинстве областей. Также в ночное время суток ожидаются морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 2 мороза на западе, в остальных регионах до -3.

Днем в западных, северных, восточных и центральных областях от 5 до 9 тепла; на юге до +11.

Дожди охватят запад, север и центр страны, на остальной территории без осадков.

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Также утром и ночью в западных и большинстве северных, а днем на большей части Украины порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Киеве в субботу будет дождить, ночью могут быть небольшие морозы до 1 градуса, а днем 6-8 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали, что в ближайшие выходные в Украине потеплеет. Если в субботу будут дожди, то в воскресенье погода порадует украинцев солнцем.