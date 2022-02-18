Украину снова накроют дожди и штормовой ветер: где ухудшится погода в субботу. Карта
Погода в Украине в субботу, 19 февраля, будет дождливой в большинстве областей. Также в ночное время суток ожидаются морозы.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 2 мороза на западе, в остальных регионах до -3.
Днем в западных, северных, восточных и центральных областях от 5 до 9 тепла; на юге до +11.
Дожди охватят запад, север и центр страны, на остальной территории без осадков.
Также утром и ночью в западных и большинстве северных, а днем на большей части Украины порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
В Киеве в субботу будет дождить, ночью могут быть небольшие морозы до 1 градуса, а днем 6-8 тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали, что в ближайшие выходные в Украине потеплеет. Если в субботу будут дожди, то в воскресенье погода порадует украинцев солнцем.