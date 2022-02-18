Часть Украины будут заливать дожди, морозы отступят: прогноз погоды на выходные. Карта

В предстоящие выходных 19 и 20 февраля некоторые регионы Украины накроют дожди. При этом температура воздуха существенно вырастет, и даже ночью во всех регионах будут преимущественно плюсовые показатели.

Суббота будет дождливой на северо-западе страны, а в воскресенье осадки переместятся на юго-восток. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, 19 февраля дождь будет идти во всех западных регионах страны. Температура воздуха ночью там составит от 0 до +2 градусов, а днем столбики термометров покажут 5-9 градусов выше нуля.

Также дождливая погода ожидается в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях и в Киеве. В столице в ночь на субботу возможны небольшие заморозки до -1, а днем воздух прогреется до +8 градусов.

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На остальной части страны будет преимущественно солнечная погода. В восточных регионах прогнозируется 5-8 градусов тепла. При этом в Херсонской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму будет по-весеннему теплая погода – воздух прогреется до +11 градусов.

Однако в воскресенье, 20 февраля, ситуация с осадками изменится. Дожди в этот день прогнозируются в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях. Впрочем, температура из-за этого не опуститься и будет также в пределах 8-10 градусов тепла.

Также небольшой дождь синоптики в этот день обещают в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой и Хмельницкой областях. Столбики термометров в западных областях будут варьироваться от 5 до 7 градусов тепла.

Также сухо будет 20 февраля и в столице. Температура ночью в Киеве ожидается в пределах 2-4 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +8 градусов.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что март 2022 года в Украине начнется с морозов и закончится настоящей весенней погодой. Апрель порадует теплом, а вот в мае будет дождить.

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