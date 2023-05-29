Украину прогреет до +25: синоптики дали теплый прогноз, но предупредили о грозах

Погода в Украине в понедельник, 29 мая, будет пасмурной и влажной в ряде регионов. Синоптики предупредили, что кратковременные дожди и грозы следует ожидать на юге, востоке и на Закарпатье.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Температура воздуха по Украине днем прогреется до +25 градусов.

Осадки в понедельник возможны в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Закарпатской областях. Влажно также будет на территории Крыма.

В остальных регионах погода 29 мая будет облачной с прояснениями.

В западных областях температура воздуха днем будет +23..+25 градусов, ночью следует ожидать похолодание до +9..+7 градусов. На севере столбики термометров днем будут показывать +21..+23 градусов, а ночью +10..+8.

В восточных областях прогнозируют днем +20..+22 градуса, ночью ожидается +16..+12. На юге будет днем +22..+24, а ночью +16..+13.

В Крыму синоптики предполагают +21..+23 днем, +16..+14 ночью.

В Киеве и Киевской области 29 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +7..+12, днем +19.+24. В Киеве ночью около 10 градусов, днем +21..+23.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти во всех регионах нашей страны начало июня ознаменуется дождями. Существенного повышения температуры ждать пока не стоит, напротив, вместе с осадками в некоторых областях Украины ожидается существенное похолодание.

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