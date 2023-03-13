Украину ожидает аномальное тепло, но в некоторых областях возможен снег: синоптик предупредил о ''сюрпризах'' в марте

В течение ближайшей недели в Украине ожидается аномально теплая погода. В некоторых регионах нашей страны возможны дожди, а на западе вероятны снегопады с формированием временного снежного покрова.

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Температурный фон ожидается выше нормы на 5-10 градусов за счет активного поступления воздушных масс средиземноморского происхождения. Об этом сообщил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

В понедельник, 13 марта, в Украине будет переменная облачность, без осадков. Днем в западных областях пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер на Левобережье северной четверти, на Правобережье юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время снизится до -6...0°С, днем будет +4...+10°С.

Во вторник, 14 марта, в Украине сохранится погода с переменной облачностью и отсутствием осадков. Лишь ночью местами на Полесье, а днем также в Крыму пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, днем местами в центральных и северных областях возможны порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3…+4 °С, днем +8…+14 °С, в западных областях местами +15…+17 °С.

В среду, 15 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. В Карпатах и местами на Левобережье пройдут осадки в виде дождя, в Карпатах снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатском регионе переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5°С, днем +8...+14°С, в Крыму местами +15...+17°С.

В четверг, 16 марта, в центральных и северных областях пройдет умеренный дождь, в западной части снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -1…+5 °С, днем +9…+15 °С, в южных и восточных областях местами +16…+18 °С, в западной части 0…+5 °С.

В пятницу, 17 марта, в большинстве областей кроме западной части пройдут осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. В южных, центральных и восточных областях туманы. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, в Одесской области порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +3…+8 °С, днем +6…+13 °С, в южных и восточных областях +14…+17 °С; в западной части ночью около 0°С, днем +1…+6°С.

В выходные 18 и19 марта на Левобережье сохранится теплая и влажная погода, однако в воскресенье ожидается постепенное прекращение осадков и снижение температурного фона. На Правобережье предполагается сухая и малооблачная погода с температурой в ночное время -5...+1°С, днем +2...+8°С.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, метеорологическая весна в Украине наступит во второй декаде марта. Отмечается, что в этом месяце среднемесячная температура ожидается на уровне 2−7 градусов тепла по всей территории Украины, что на 2 градуса выше нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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