Украину накроют снегопады и ударят морозы: где в среду ожидается до -13. Карта

Погода в Украине в среду 26 января будет морозной и снежной почти на всей территории страны. Морозы до -13 градусов ударят ближе к ночи на востоке, а на западе днем термометры будут показывать до +2.

В течение дня через территорию Украины будет проходить не слишком активный атмосферный фронт, который принесет снег и незначительное усиление ветра, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Осадки прогнозируют во всех областях, кроме юго-восточных регионов. Кроме того, синоптики предупредили о гололеде на дорогах. Ветер в среду будет до 12 метров в секунду юго-западного направления.

Видео дня

На востоке страны днем температура воздуха будет от -5 до -7, ночью столбики опустятся – в Харькове прогнозируют -11...-13 градусов, а в Луганске -10...-12. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается небольшой снег.

На юге в течение дня будет снижаться температура воздуха в Херсоне до -3 градусов, а в Одессе от +1 до -1. Ночью термометры будут показываться до 10 градусов мороза.

В западных регионах Украины днем будет теплее всего – во Львове прогнозируют до 2 градусов тепла, в Луцке -1...+1, а в Ужгороде -1...-3. Во всех областях синоптики ожидают снег. Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов.

Юг Украины в среду также накроет снегом. Температура днем от -1 до -3 градусов, а ночью ударят морозы до -9 градусов. В центральных областях также будет снег в течение дня. Температура в Киеве днем до -2 градусов, ночью -8, в Черкассах днем прогнозируют -1...-3, а ночью -7...-9.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение недели на всей территории Украины ожидается по-настоящему зимняя погода – в некоторых областях температура опустится до -18, а также будет идти снег. Впрочем, уже с четверга температура воздуха будет повышаться, и на смену морозам придет оттепель.