Украину накроют грозы: в каких областях объявлен первый уровень опасности

В среду, 24 мая, погода в Украине будет дождливой. Некоторые регионы накроют мощные грозы – в этих областях объявлен первый уровень опасности.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в среду в Украине ожидается переменная облачность.

Несмотря на осадки, 24 мая будет тепло. Температура воздуха будет достигать +22...+25 градусов.

Теплее всего будет на юге Одесщины, где столбики термометров достигнут +28.

Самая холодная погода в этот день ожидается в Карпатах, где днем температура воздуха будет колебаться от +13 до +18, а ночью опустится до +3...+8.

На остальной территории ночью ожидается +12…+17, в западных, Винницкой и Житомирской областях +6…+11. Днем +20...+25.

Ветер северо-восточный, на западе и востоке страны – юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в восточных, большинстве центральных и в Запорожской областях местами пройдет небольшой дождь.

Днем в Украине, кроме Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областей, будут идти кратковременные дожди.

В южных, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях ожидаются грозы. Здесь объявлен I уровень опасности – желтый.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.