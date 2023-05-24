Украину накроют грозы: в каких областях объявлен первый уровень опасности
В среду, 24 мая, погода в Украине будет дождливой. Некоторые регионы накроют мощные грозы – в этих областях объявлен первый уровень опасности.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в среду в Украине ожидается переменная облачность.
Несмотря на осадки, 24 мая будет тепло. Температура воздуха будет достигать +22...+25 градусов.
Теплее всего будет на юге Одесщины, где столбики термометров достигнут +28.
Самая холодная погода в этот день ожидается в Карпатах, где днем температура воздуха будет колебаться от +13 до +18, а ночью опустится до +3...+8.
На остальной территории ночью ожидается +12…+17, в западных, Винницкой и Житомирской областях +6…+11. Днем +20...+25.
Ветер северо-восточный, на западе и востоке страны – юго-восточный, 5-10 м/с.
Ночью в восточных, большинстве центральных и в Запорожской областях местами пройдет небольшой дождь.
Днем в Украине, кроме Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областей, будут идти кратковременные дожди.
В южных, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях ожидаются грозы. Здесь объявлен I уровень опасности – желтый.
Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.
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