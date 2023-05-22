Украину накроют грозы: синоптики дали детальный прогноз на начало недели. Карта

В начале новой недели в Украине существенно измениться погода. Температура воздуха продолжит расти во всех регионах, но большую часть страны накроют сильные грозовые дожди.

Видео дня

Больше всего осадков ожидается на востоке, юге и в центре нашей страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 22 мая, будет дождить везде кроме западных и части северных областей. В центре, на востоке и на юге Украины синоптики прогнозируют в течение дня сильный дождь. Также во многих регионах ожидается гроза.

Осадки существенно не повлияют на температуру и несмотря на дождь в юго-восточной части Украины сохранится теплая погода. В течение дня ожидается 21-23 градуса тепла.

На северо-западе Украины 22 мая будет переменная облачность, осадков не прогнозируется. Температурные показатели в этой части страны будут аналогичными – около 20-23 градусов тепла.

Во вторник, 23 мая, грозовые дожди сохранятся в восточных и южных областях Украины. Однако в этот день синоптики также прогнозируют дождь с грозой в Киевской и Черниговской областях. При этом в западных регионах нашей страны по-прежнему сохранится сухая погода.

Температурные показатели не претерпят существенных изменений по сравнению с предыдущими сутками. В течение дня по всей Украине прогнозируется 20-23 градусов тепла, а на Закарпатье будет +26.

Ночная температура опуститься в среднем до 11-13 градусов тепла.

В среду, 24 мая, грозовые дожди продолжат распространяться по областям Украины. В этот день жителям западных регионов также следует ждать осадки. Дожди с грозой вероятны в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

При этом сухо в этот день будет только в четырех областях – в Черновицкой, Хмельницкой, Ривненской и Волынской.

В других регионах нашей страны сохранится дождливая погода. Также в течение дня вероятны грозы.

В Киеве 24 мая также будет дождить. Жителей столицы предупредили о вероятных грозах в течение суток. Несмотря на обильные осадки в столице будет довольно тепло – до +23 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!