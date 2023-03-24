Украину накроют две магнитные бури к концу месяца: ученые назвали даты

С пятницы по субботу 24-26 марта Украина будет находиться под влиянием магнитной бури, которая будет оказывать негативное влияние. При этом мощность магнитных колебаний будет являться средней и малой силы.

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Об этом сообщает портал Gismeteo. Также, по данным этого портала, следующая и последняя магнитная буря марта возможна 30 и 31 числа, и она тоже будет слабой.

"24 и 25 марта планету Земля накроет магнитная буря средней силы, а 26, 30 и 31 марта – малой", – сообщает Gismeteo.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря – это быстрые и мощные изменения в магнитном поле Земли, возникающие в период повышенной солнечной активности. Такие изменения не проходят незамеченными для жителей планеты: во время магнитной бури нарушаются функции сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, замедляются реакции центральной нервной системы, снижается работоспособность.

Доказано, что перепады атмосферного давления и температуры, вызванные колебанием магнитного поля, оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, вследствие чего увеличивается количество инфаркта миокарда, инсульта, других заболеваний. Частота метеопатических реакций с возрастом значительно повышается.

Воздействие магнитных бурь на здоровье человека

Многие люди во время магнитных бурь жалуются на головные боли и плохое самочувствие. Такую связь не подтверждают всевозможные исследования. Эксперты считают, что люди сами себя так настраивают, когда узнают о магнитной буре.

Электромагнитная активность там происходит постоянно и если она достигает Земли, то начинает взаимодействовать с магнитным полюсом нашей планеты, вызывающим полярное сияние, а не мигренью. Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие нашей звезды, поэтому маловероятно, что оно может ощущать организм человека.

Как пережить магнитные бури

Медики советуют для начала проконсультироваться с врачом по поводу ваших хронических заболеваний.

Организм должен отдыхать и получать достаточное количество витаминов и минералов. Потому спать советуют не менее 7 часов в сутки и добавить в ежедневное питание сезонные фрукты и овощи. Также советуют пить много воды и ориентируйтесь на чувство голода и жажды.

Ранее OBOZREVATEL предупреждал, что март 2023 года ознаменуется магнитными бурями, которые могут негативно повлиять на организм человека. Наиболее пострадают люди старшего возраста, у которых патологические погодные реакции обычно проявляются нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы.

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