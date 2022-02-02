Украину накроет снег с дождем: где в четверг ожидать осадки. Карта

Погода в Украине в четверг, 3 февраля, будет снежной и дождливой в большинстве областей. Морозы ожидаются и днем, и ночью.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. На дорогах также прогнозируют гололедицу (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

На западе и севере пойдет снег, в восточных и местами в южных областях мокрый снег с дождем.

На дорогах по стране местами появится гололедица, а порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью снизится до -2… -4, на востоке и юге местами до 3 тепла.

Видео дня

Днем в западных и северных областях ожидается от 1 мороза до 1 тепла, в остальных регионах – до +5.

В Киеве в четверг также пойдет снег, ночью и днем от 3 мороза до 1 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие несколько дней в Украине похолодает до -11, а затем вернется плюсовая температура – местами прогнозируется до 6 тепла.

Напомним, что февраль в нашей стране обещает быть холодным, но осадков будет меньше. Средняя температура составит до -4, а уровень осадков в виде снега – от 22 до 40 см.