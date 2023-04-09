Украину накроет дождями с грозами, местами туман: какой будет погода 9 апреля

В воскресенье, 9 апреля, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди. Синоптики прогнозируют, что местами также вероятны грозы.

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В западных и южных регионах нашей страны в первой половине дня ожидается туман. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Без существенных осадков день пройдет на западе и юге Украины. В остальных регионах в течение дня прогнозируются грозовые дожди. Переменная облачность будет в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

Также солнце сквозь облака будет проглядываться в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму.

На юге столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла. Существенное потепление также будет заметно на востоке, в центре и на севере Украины. В западных областях страны температура будет колебаться в пределах 8-12 градусов выше нуля.

В Киевской области и в столице в течение 9 апреля будет облачно с прояснениями. Днем возможен дождь, местами с грозой. Столбики термометров в Киеве поднимутся до +14 градусов.

Синоптики предупредили об опасности из-за тумана на западе Украины, в Житомирской и южных областях. Видимость будет ограничена 200-500 метрами.

Напомним, в апреле в нашей стране ожидается переменная погода с перепадом температур. Второй месяц весны будет более мрачным, чем март.

Ранее синоптики прогнозировали, что эта весна будет прохладной и сухой, а настоящее тепло в Украину придет только со второй половины сезона.

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