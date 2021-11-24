Украину начнет присыпать снегом в ноябре, но на Новый год возможны 'сюрпризы': синоптики дали прогноз

Уже в ближайшее время ряд регионов Украины начнет засыпать снегом, на них обрушится шквальный ветер, кое-где появится гололедица. А вот серьезных заморозком украинцам стоит ждать уже на январские праздники.

Как рассказала в интервью Апостроф синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха, из-за северо-восточного холодного фронта, который пришел на территорию нашей страны, почти во всех регионах – минусовые температуры. И если на прошлой неделе снег выпал во Львовской, Закарпатской, Сумской и еще нескольких областей, то на этой неделе зима придет и в другие регионы страны.

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Как отметила специалист, кроме снега, минусовых температур, украинцев также ждет и гололедица.

По ее словам, такое снижение температур будет временным, а мокрый снег – непродолжительным. А уже в ближайшее время в страну опять придет плюсовая температура.

"Поэтому снег будет быстро таять", – поделилась синоптик Гидрометцентра.

Говоря о том, какой будет последняя неделя ноября, эксперт спрогнозировала, что в ближайшие дни волна осадков накроет северные, западные, а также часть центральных областей. Снег будет чередоваться с дождем, что приведет к гололеду. Наиболее ощутимо температуры снизятся в северо-восточных регионах, там ночью прогнозируют до 9 градусов мороза.

"Последняя неделя осени перед зимой будет разнообразна. Во вторник и среду как раз зима будет о себе напоминать",– отметила Наталья Птуха.

Метеоролог отметила, что декабрь будет немного теплее обычного. Среднемесячная температура может превысить норму примерно на 1,5 градуса. Большого количество осадков не прогнозируют.

Забегая вперед заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова сообщила, что по-настоящему зимняя погода в Украину придет в январе. Специалист считает, что именно этот месяц станет самым холодным в Украине за всю зиму. Она не исключает что в это время температура воздуха опуститься до -20 градусов.

"Январь мне не нравится. В январе мы ожидаем самые низкие температуры за всю зиму. Они продлятся больше недели" – предупредила ученая.

В то же время, она подчеркнула, что ожидать снега на праздники не стоит. Тот придет в Украину в феврале, но долго лежать не станет.

"Из-за колебаний температур большого устойчивого снежного покрова не будет", – уточнила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали достаточно противоречивый прогноз на зиму и рассказали, какими будут новогодние праздники.