Украину начало засыпать снегом, водителей призвали быть внимательными на дорогах. Фото и видео

Во вторник, 23 ноября, в трех регионах Украины выпал первый снег. Среди городов, на которых первыми отметилась приближающаяся зима, оказался и Киев.

Об этом рассказали в пресс-службе Украинского гидрометцентра в Facebook. Жители столицы, Ривненщины и Волыни опубликовали в сети кадры, как необычно выглядит осенняя природа, укрытая снежным покровом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сразу отметим, что снежный покров, который иногда может образоваться, будет не длительным, ведь в последующие несколько дней температура будет повышаться", – указали метеорологи.

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Также сотрудники Гидрометцентра призвали водителей вышеуказанных регионов быть аккуратней и внимательней при выезде на дорогу. Снежные осадки и первые заморозки могут увеличить риск ДТП на скользких трассах.

Как ранее сообщил OBOZREVATEL, популярные курорты в Карпатах начали покрываться долгожданным лыжниками снегом.