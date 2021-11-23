Карпаты засыпает снегом, ударил мороз: появились фото

Закарпатье, преимущественно горные курорты, начало заметать первым снегом. Температура воздуха упала ниже нуля и составляет около –6 градусов, а также наблюдается плохая видимость из -за туманов.

Об этом сообщила пресс-служба Черногорского горного курорта в Facebook. Метеорологическую ситуацию ведут вблизи одной из сложнейших для восхождения высот Поп-Иван Мармарошского горного массива.

Веб-камеры, размещенные на наиболее популярных в Украине горно-лыжных курортах и ведут прямую трансляцию, засняли, как выглядит сейчас территория региона. Снег действительно укрыл горные массивы и лес, везде держится мороз, но также и солнечно.

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Отметим, что синоптики прогнозируют ухудшение погоды и сильные осадки на территории всей Украины. Жителям большинства регионов нужно подготовиться к мокрому снегу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября первый снег выпал и в Киеве. Жители столицы преимущественно с радостью отреагировали на приближение зимы и выразили надежду, что это не приведет к транспортному коллапсу.