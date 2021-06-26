Украинцев предупредили о мощных ливнях и шторме в воскресенье: какие регионы затронет непогода. Карта

Погода в Украине в воскресенье, 27 июня, будет сопровождаться дождями с грозами и штормовым ветром во всех областях. Также в некоторых регионах пойдут сильные ливни.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. При этом температура воздуха достигнет +32 (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

По стране ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 19-24 м/с, а в северных, центральных и южных областях возможны сильные ливни. Объявлен І уровень опасности (желтый).

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Жарче всего в воскресенье будет на востоке и юге Украины – от 29 до 32 градусов. На остальной территории +24… +28.

В Киеве также грозы и дожди, ночью от 20 до 22 тепла, днем +26… +28.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в субботу, 26 июня, выпал гигантский град. Местами он достигал размеров в 5 сантиметров. Опасные осадки зафиксировали жители нескольких населенных пунктов, в том числе Боярки, Бобрицы, Фастова, Бородянки.

Днем ранее по части Украины в пятницу, 25 июня, пронеслась мощная буря. Стихия вызвала немало разрушений, а также блокировала движение общественного транспорта, авиации и поездов, пострадали несколько человек.