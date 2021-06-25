Львов накрыла мощная буря, затопило улицы и повалило деревья. Фото и видео

По Львову в пятницу, 25 июня, пронеслась мощная буря. Стихия вызвала немало разрушений, а также блокировала движение общественного транспорта, авиации и поездов.

Последствия урагана удалось заснять корреспонденту OBOZREVATEL. В городе было повалено множество деревьев, также повреждены кровли домов. Из-за дождя были затоплены улицы в разных районах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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По состоянию на 21:00, в области пострадал один человек, уточняет ГСЧС. Также в городе приостановлено движение троллейбусов и трамваев.

Из-за дождя подтопило 10 жилых домов, 10 приусадебных участков, 3 подвала, повреждено 9 крыш (одну учебного заведения) и 8 жилых домов.

Полностью без электроэнергии остались 180 населенных пунктов, частично обесточены 157.

Непогода привела к задержке ряда поездов:

№22 Трускавец – Харьков,

№3 Ужгород – Запорожье,

№232 Ивано-Франковск – Геническ,

№ 110 Львов – Херсон,

№ 749 Киев – Ивано-Франковск.

Как пишет местное издание ZAXID.NET, из-за непогоды во Львовском аэропорту задержали минимум пять рейсов. Также на его территории отключали свет.

Кроме того, был поврежден Доминиканский собор.

Мэр города Андрей Садовый в Facebook отметил, что был создан оперативный штаб для борьбы с последствиями непогоды. Он также призвал горожан по возможности оставаться дома или в безопасных помещениях и избегать мест возле конструкций и деревьев.

К ликвидации последствий привлечены 148 человек личного состава и 37 единиц техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне прошел мощный ливень с крупным градом. В результате непогоды водой затопило улицы, а град повредил припаркованные авто – побило краску на машинах.