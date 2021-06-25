Львов накрыла мощная буря, затопило улицы и повалило деревья. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Жизнь
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Львов накрыла мощная буря, затопило улицы и повалило деревья. Фото и видео

По Львову в пятницу, 25 июня, пронеслась мощная буря. Стихия вызвала немало разрушений, а также блокировала движение общественного транспорта, авиации и поездов.

Последствия урагана удалось заснять корреспонденту OBOZREVATEL. В городе было повалено множество деревьев, также повреждены кровли домов. Из-за дождя были затоплены улицы в разных районах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Улицы Львова затопило.
Видео дня

По состоянию на 21:00, в области пострадал один человек, уточняет ГСЧС. Также в городе приостановлено движение троллейбусов и трамваев.

Из-за дождя подтопило 10 жилых домов, 10 приусадебных участков, 3 подвала, повреждено 9 крыш (одну учебного заведения) и 8 жилых домов.

Полностью без электроэнергии остались 180 населенных пунктов, частично обесточены 157.

Непогода привела к задержке ряда поездов:

  • №22 Трускавец – Харьков,

  • №3 Ужгород – Запорожье,

  • №232 Ивано-Франковск – Геническ,

  • № 110 Львов – Херсон,

  • № 749 Киев – Ивано-Франковск.

Как пишет местное издание ZAXID.NET, из-за непогоды во Львовском аэропорту задержали минимум пять рейсов. Также на его территории отключали свет.

Кроме того, был поврежден Доминиканский собор.

Затопленные улицы Львова.

Мэр города Андрей Садовый в Facebook отметил, что был создан оперативный штаб для борьбы с последствиями непогоды. Он также призвал горожан по возможности оставаться дома или в безопасных помещениях и избегать мест возле конструкций и деревьев.

Затопленные улицы Львова.
Затопленные улицы Львова.
Задержка рейсов в аэропорту Львова.
Поврежденный Доминиканский собор.

К ликвидации последствий привлечены 148 человек личного состава и 37 единиц техники.

Затопленные улицы Львова.
Затопленные улицы Львова.
Стихия повалила зонты ресторана.
Разрушения из-за бури во Львове.
Последствия потопа во Львове.
Последствия потопа во Львове.
Поврежденный Доминиканский собор.
Разрушения на рынке во Львове.
Разрушения на рынке во Львове.
Поваленные деревья во Львове.
Поваленные деревья во Львове.
Последствия непогоды во Львове.
Последствия непогоды во Львове.
Последствия непогоды во Львове.
Последствия непогоды во Львове.
Последствия непогоды во Львове.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне прошел мощный ливень с крупным градом. В результате непогоды водой затопило улицы, а град повредил припаркованные авто – побило краску на машинах.

Украинаураган