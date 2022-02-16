Украинские военные на Донбассе тренировались стрелять из NLAW и гранатометов M141. Фото и видео

София Закревская
Жизнь
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Украинские военные на Донбассе тренировались стрелять из NLAW и гранатометов M141. Фото и видео
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины отрабатывали стрельбу из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M141. Они тренировались на одном из полигонов в зоне ООС в Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. Видео с учений в Facebook опубликовал журналист Игорь Левенок (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Учения в зоне ООС.
ВСУ тренировались стрелять из NLAW.
Видео дня

Украинские воины отрабатывали выход на огневой рубеж и выполнили ряд упражнений по стрельбе.

Штефан поделился снимками, на которых видно, как военнослужащие передвигались с NLAW по местности и выпускали из них ракеты по заданным целям.

Учения ВСУ с комплексами NLAW.
Стрельбы прошли на полигоне Донецкой области.
Ракета попала в цель.

Напомним: ранее украинские военные уже осваивали американские гранатометы M141 Bunker Defeat Munition. Инструкторов из всех учебных центров Вооруженных сил Украины обучали их американские коллеги.

Гранатомет M141 Bunker Defeat Munition.
Противотанковые ракетные комплексы NLAW.
Ракета, выпущенная из NLAW.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ, которые находятся на первой линии обороны на Донбассе, получили противотанковое оружие. Современное вооружение передали всем бригадам и батальонам.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
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