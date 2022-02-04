Украинские военные 'осваивают' американские гранатометы SMAW-D. Фото

В Старичах, что во Львовской области, украинские военные "осваивают" американские гранатометы M141 Bunker Defeat Munition. Первый выпуск военнослужащих, овладевших этим оружием, уже состоялся, а сейчас подходит к концу обучение второй группы.

В среду военные проходили теорию, в четверг - тактику в поле и в имитационном городке, а в пятницу ожидаются боевые пуски. Об этом сообщает издание АрмияInform и военнослужащий Алексей Бобовников.

Инструкторов из всех учебных центров Вооруженных сил Украины обучают американские коллеги. На данный момент курс изучают более 40 человек, а дальше уже будут учить всех остальных.

Военные рассказывают, что гранатометы M141 с одной стороны очень просты, а с другой - имеют кучу предохранителей, поэтому достаточно безопасные. В отличие от того же РПГ-22 Bunker Defeat Munition разложив можно затем собрать, если необходимость в выстреле отпала. Кроме того, у него сильнее мощность взрыва.

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Напомним, новая партия военной помощи украинскому государству от Соединенных Штатов Америки, которая прибыла в Киев 25 января, включает одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D) и комплексы Javelin. Кроме того, в пакете помощи – боеприпасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля в Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США. В нем доставлены 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

Почти половина украинцев считает военную помощь Запада сдерживанием возможного широкомасштабного вторжения Российской Федерации. В частности, с таким мнением согласились 48% опрошенных граждан нашего государства.