Украина переходит в новый климат: озвучен самый аномальный вариант

Глобальное изменение климата будет иметь последствия и для нашей страны. В Украине может повыситься среднегодовая температура, а зима – вовсе исчезнуть.

Как заявила в эфире Апостроф TV участница Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская, отечественные климатологи выделяют несколько возможных сценариев дальнейшего развития событий. И каждый из них предусматривает повышение среднегодовой температуры.

Говоря о том, какой климат ждет украинцев уже в ближайшем будущем, Краковская отметила, что в нашей стране может реализоваться самый "жесткий сценарий". По ее мнению, средняя температура воздуха на территории Украины может подняться на 4-6 градусов, что можно расценивать как "катастрофу".

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"Если мы не прислушаемся к ученым и будем продолжать использовать ископаемые источники энергии, то у нас будет жесткий сценарий", – предупредила она.

Специалист отметила, что такие природные изменения могут привести к тому, что зимы в Украине вообще не будет.

"Это не исключает периодов морозов, но в среднем, скажем так, температура будет выше нуля и не будет снежного покрова", – объяснила Краковская.

Она подчеркнула, что за таким явлением стоит намного больше проблем, чем можно представить. Среди прочего она обратила внимание, что изменение средних температур повлекут за собой каскад последствий.

"Не будет снежного покрова – будет меньше влаги в почве, и меньше будет питание рек. Водные ресурсы будут страдать и будут изменения в экосистемах – не будут вымерзать вредители. То есть дальше идет целый каскад рисков", – сказала Краковская.

Со своей стороны, климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко отметила ранее, что украинцы смогут почувствовать изменение температур уже в 2022 году, поскольку наша страна переходит в новый, несвойственный для нее климат.

"Это будет выражаться в увеличении количества осадков, аномальных температурах, что может приводить к негативным последствиям", – сказала она.

Бойченко предупредила, что этим летом будет фиксироваться много дней с аномально высокими температурами. В то же время, дожди могут усилиться и чем-то напоминать тропические.

По ее словам, уже июнь этого года будет достаточно жарким, из-за чего сезон отпусков может начаться раньше.

Синоптик и метеоролог Александра Хала рассказала, что изменение климата уже наблюдается в Украине. Более того, наша страна является одним из лидеров по темпам роста температуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, что погода весной 2022 года в Украине будет нестабильной.