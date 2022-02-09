В Украине меняется климат, температуры будут аномальными: озвучен прогноз

Украина постепенно переходит в новый, не свойственный для нее климат, в связи с чем нас ожидают ощутимые перемены, в частности, уже в 2022 году. Это будет выражаться в увеличении количества осадков, аномальных температурах, что может приводить к негативным последствиям.

Об этом рассказала климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко в эфире программы "Новий день" на Радио НВ. По словам эксперта, летом 2022 года ожидается больше осадков, а жаркие периоды будут чередоваться с более традиционными.

"И плюс июнь будет также отличаться определенной повторяемостью аномально высоких температур, что раньше не было характерно", – отметила Бойченко.

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По ее словам, переход Украины в другой климат заметен уже по нынешней зиме, поскольку ожидалось, что она будет прохладнее.

"И возможно, даже начнется смена с атмосферными осадками, их станет выпадать немного больше, особенно летом", – добавила климатолог.

Она предупредила, что осадки будут сильными и могут иметь негативные последствия. По словам Бойченко, они могут выражаться внезапными ливнями, когда за короткое время выпадает норма, и даже две-три месячные нормы осадков – и тогда экосистема не успевает усвоить эту влагу, в результате чего возникают подтопления и наводнения.

"Ожидается, что в следующее десятилетие немного ситуация изменится и будет больше снега, и температура снизится. И эта тенденция самая большая уже сейчас", – сообщила климатолог.

Напомним: ранее украинцам спрогнозировали "фантастическую" погоду летом. По словам синоптиков, она порадует высокой температурой. Загорать можно будет уже с июня, а жару не смогут сбить даже июльские дожди.

Повлиять на погоду может также парад планет, который как раз и состоится летом.

Так, 12 июня 2022 года ожидают редкое явление – Юпитер, Венера, Нептун, Марс, Сатурн и Луна должны выстроится в ряд, что, возможно, отразится и на климате Земли.

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