Украина оказалась во власти атмосферного фронта: где еще больше похолодает

В выходные, 3 и 4 июня, температура воздуха в Украине снизится из-за холодного атмосферного фронта. На большинстве территории Украины столбики термометров опустятся до +18+22 градусов, дожди задержатся только в центральных регионах.

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Соответствующим прогнозом в Facebook поделилась украинская синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что 3 июня, в западных, северных областях, большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской температура воздуха ощутимо снизится: в течение дня ожидается +17 +22 градуса.

В то же время, на востоке Украины, Херсонщине, Запорожье и в Крыму будет достаточно тепло – 24-29 градусов выше нуля.

Осадки, кроме центральных регионов, ожидаются на востоке и в Приазовье, но на большинстве территории Украины установится сухая погода.

Сухая солнечная погода прогнозируется в воскресенье, 4 июня. Столбики термометров поднимутся до +20+26 градусов по Цельсию.

В Киеве, по словам Диденко, осадков не ожидается в течение всех выходных. В субботу ожидается температура воздуха на уровне +18+20 градусов, а в воскресенье – 20-23 градуса выше нуля.

Напомним: 2 июня Киев накрыла пылевая буря, в результате чего ухудшилась видимость на дорогах, а в нескольких районах сломало ветки деревьев. В столице был объявлен І уровень опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Укргидрометцентре сообщили, что в Киеве май 2023 оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд;

– на этой неделе в Украине будет наблюдаться поле повышенного давления. Погода ожидается достаточно стабильной без резких перепадов температуры и значительных осадков.

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