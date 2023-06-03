Украина оказалась во власти атмосферного фронта: где еще больше похолодает
В выходные, 3 и 4 июня, температура воздуха в Украине снизится из-за холодного атмосферного фронта. На большинстве территории Украины столбики термометров опустятся до +18+22 градусов, дожди задержатся только в центральных регионах.
Соответствующим прогнозом в Facebook поделилась украинская синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что 3 июня, в западных, северных областях, большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской температура воздуха ощутимо снизится: в течение дня ожидается +17 +22 градуса.
В то же время, на востоке Украины, Херсонщине, Запорожье и в Крыму будет достаточно тепло – 24-29 градусов выше нуля.
Осадки, кроме центральных регионов, ожидаются на востоке и в Приазовье, но на большинстве территории Украины установится сухая погода.
Сухая солнечная погода прогнозируется в воскресенье, 4 июня. Столбики термометров поднимутся до +20+26 градусов по Цельсию.
В Киеве, по словам Диденко, осадков не ожидается в течение всех выходных. В субботу ожидается температура воздуха на уровне +18+20 градусов, а в воскресенье – 20-23 градуса выше нуля.
Напомним: 2 июня Киев накрыла пылевая буря, в результате чего ухудшилась видимость на дорогах, а в нескольких районах сломало ветки деревьев. В столице был объявлен І уровень опасности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– в Укргидрометцентре сообщили, что в Киеве май 2023 оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд;
– на этой неделе в Украине будет наблюдаться поле повышенного давления. Погода ожидается достаточно стабильной без резких перепадов температуры и значительных осадков.
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