Угадают единицы: что означает редкое украинское слово 'просерень'

Украинский язык – это кладезь, которая таит в себе множество интересных и необычных слов. Некоторые из них настолько редко используются, что их значения знают только единицы.

Наверное, вы никогда не слышали забавное и редкое слово "просерень". О его значении рассказала мерорологиня Наталья Диденко.

Следует заметить, что ударение в слове "просерень" падает на первый слог слова, то есть – "прОсерень".

А теперь давайте вспомним об одном из символов ранней весны и новой жизни – подснежники, на украинском языке – "проліски". Это общее название травянистых растений семейства холодочных.

Эти нежные цветы с чашеобразными голубыми, синими, фиолетовыми или белыми лепестками не только красивы, но и имеют множество интересных украинских названий, к примеру:

Первоцвіт;

Підсніжка;

Синьоокі;

Проліска;

Скоролісок, а також просерень.

То есть, каким бы забавным и непривычным ни казалось слово "просерень", оно означает лишь небольшой весенний цветок.

Знание таких редких слов, как "просерень", делает наш язык более богатым, выразительным и интересным. А их использование в речи демонстрирует наши основательные знания украинского языка и его тонкостей.

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