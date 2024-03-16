Угадайте украинский город по одному фото: задачи для настоящих патриотов

Украина – это страна с богатой историей, живописными видами и самобытными городами. Каждый город имеет свою неповторимую атмосферу и архитектуру, делающих его уникальным.

OBOZ.UA предлагает вам интересную задачу: угадайте украинский город по одному фото. Это не просто тест на знание географии, но и возможность путешествовать по Украине виртуально, открывая для себя новые интересные места.

Внимательно посмотрите на фото и угадайте, где оно было сделано.

Подсказки:

Город расположен на востоке Украины;

Теперь это прифронтовый город;

Город является центром машиностроительной индустрии;

Дворец на фото – один из самых известных символов города.

Если вы уже догадались, что за город на фото, вас можно назвать украиноведом и настоящим патриотом, а если нет, то предлагаем перейти к правильному ответу.

Здание на фотографии – это дворец культуры и техники Новокраматорского машиностроительного завода. Он был введен в эксплуатацию в 1965 году и с тех пор стал неотъемлемой частью города Краматорска Донецкой области.

К сожалению, город получил значительные разрушения и еще с 2014 года находится под российскими обстрелами. Поэтому работа промышленных предприятий была остановлена, а большинство жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Но история и величие Краматорска никогда не уйдут в забвение, а все здания будут восстановлены и построены заново после того, как Украина установит контроль над Днецкой областью.

Интересные факты о Краматорске

Первые поселения на территории современного Краматорска появились в 18 веке;

Самым ценным копилом краматорских геологи называют кремень;

Официальной датой основания Краматорска является 1868;

Первый завод в Краматорске возник в 1875 году. Он производил алебастр, а также кирпич и черепицу;

НКМЗ по своей производственной мощности не имел себе равных в мире и был так называемым заводом заводов;

В октябре 2014 Краматорск стал временным административным центром Донецкой области.

Ранее OBOZ.UA публиковал интересные факты о населенных пунктах Украины и рассказывал о том, что Львов не один.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.