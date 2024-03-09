Львов не один, а целых 3: интересные факты о населенных пунктах Украины

Украина – страна с богатой историей и уникальной культурой, которая находит отражение в названиях и особенностях ее населенных пунктов. Каждый из них имеет свою неповторимую историю, культуру и традиции.

Однако не все названия населенных пунктов уникальны. Например, в Украине насчитывается целых три места, которые называются Львов, рассказал волонтерский проект ELEKS.

Львов во Львовской области – один из самых известных городов Украины, славящийся своей богатой историей, живописной архитектурой и неповторимой атмосферой.

Однако, возможно, когда речь заходит о Львове, имеется в виду совсем не областной центр на западе страны, ведь в Украине есть еще два населенных пункта с таким же названием.

Второй Львов расположился в Николаевской области. Этот поселок и он административно входит в состав Первомайского района. Согласно данным из открытых источников, его население составляет всего 83 человека.

Третий – на Днепропетровщине. Его население составляет 113 человек.

Также, как ни странно, в Украине есть не один Киев, а целых два. Один из них – это столица, второй расположен в Николаевской области.

Это поселок, возникший не раньше 1922-1923 годов, а его первоначальное название – Красный Киев.

Интересные факты о населенных пунктах Украины:

6457 украинских названий населенных пунктов заканчиваются на -овка. Например, Ивановка, Абазовка, Михайловка и т.п.;

Центральная улица Киева Крещатик является самой короткой, в то же время самой широкой среди главных улиц городов Европы;

В Украине есть 119 поселков с названием Ивановка и 110 с названием Михайловка;

Села с названием Зелена Роща также можно встретить не редко. 10 из них расположены на Днепропетровщине и еще три в Донецкой области;

Львов входил в состав восьми государств.

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