Удобрение для помидоров: элитный способ подкормить кусты, который стоит копейки
Начало лета – горячая пора для огородников: нужно успеть полить, подкормить, прополоть и окучить овощи на грядке. Это не говоря уже о борьбе с вредителями, которые как раз начинают активно грызть молодые листья. Июньские подкормки особенно важны для помидоров.
Специалисты советуют использовать безопасный и экологичный продукт – овсяные хлопья. OBOZREVATEL рассказывает об элитном способе подкормить кусты, который стоит копейки.
Польза овсяной подкормки
В целом овсяную подкормку можно использовать для разных сортов овощей. Однако, по словам опытных огородников, наилучшее влияние она будет иметь рост и развитие помидоров, перца и баклажанов.
Овсяные хлопья содержат витамины и микроэлементы, которые насыщают помидоры полезными веществами.
У овсяного удобрения есть 3 основных компонента, которые обеспечивают его эффективность:
- магний – полезен для развития и укрепления корневой системы;
- кальций – незаменим для формирования крепких и здоровых побегов;
- фосфор – важен на этапе цветения.
Хлопья в почве будут способствовать появлению дождевых червей. И это совсем не недостаток, как может показаться на первый взгляд. Именно черви разрыхляют почву, обеспечивая поступление кислорода в корневую систему.
Кроме того, овсянка защитит помидоры от болезнетворных грибков и вершинной гнили.
Как приготовить удобрение
Вариант 1
В блендере измельчаем 3 столовых ложки овсяных хлопьев, заливаем литром воды и настаиваем в течение 1-2 часов, периодически помешивая. Далее процеживаем настой и раз разбавляем водой в пропорции 1:1. Получившееся таким образом овсяное молоко вносят под корни через день. Овсянку, кстати, можно купить самую дешевую.
Вариант 2
Есть рецепт более интенсивной подкормки, которую нужно вносить под корни реже.
- Берем 0,5 кг измельченных овсяных хлопьев и заливаем 10 литрами теплой воды.
- Оставляем раствор на 5 дней, чтобы настояться.
Под каждый куст можно наливать не более 500 мл подкормки и делать это не чаще одного раза в две недели.
Вариант 3
Если на растворы и настойки нет времени, овсяные хлопья можно использовать и в сухом виде. Главное – хорошо их измельчить. После этого следует рассыпать смесь на грядке вокруг кустов, слегка пройтись граблями и полить.
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем подкормить помидоры, чтобы урожай был ранним.
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