Удивят всех гостей: какие комнатные цветы постоянно цветут

Несмотря на то, что у растений есть периоды цветения и покоя, некоторые комнатные виды цветут не только в определенный сезон. Они могут порадовать цветами в любое время и, при условии хорошего ухода, делают это несколько раз в год.

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OBOZREVATEL собрал список таких растений. Они нуждаются в разном уровне навыков по уходу, но выглядят во время цветения чрезвычайно красиво.

Сенполия

Комнатные фиалки – растения для опытных цветоводов. Наибольшая сложность ухода, это полив, ведь пушистые листья и водянистые стебли могут загнить очень легко. Поэтому поливают сенполии не через горшок, а через поддон. Также важно беречь растение от прямых солнечных лучей. За это оно отблагодарит пышным и продолжительным цветением несколько раз в год.

Бегония

В отличие от предыдущего, это растение вполне неприхотливо. Достаточно не допускать, чтобы бегония замерзла и вовремя поливать ее. Также она будет благодарна за регулярное опрыскивание. Лучше всего растение чувствует себя в рассеянном свете. Выращивать ее можно как в горшках, так и в открытом грунте.

Герань

Когда это растение зацветает, то цветы покрывают его практически сплошным слоем. Соцветия держатся довольно долго и могут появляться в любое время года. Главное – обеспечить растению правильный режим полива, когда воду вносят нечасто, но обильно. И разместить в светлом месте, но не под прямыми солнечными лучами.

Антуриум

Самой красивой частью растения является листок-прицветник, который развивается возле довольно неприметного цветка. Сам он имеет ярко-красную окраску и глянцевую поверхность. Зацветать антуриум может когда угодно, если обеспечить ему достаточное тепло (не ниже 15 градусов даже ночью) и влажную атмосферу, а также регулярные опрыскивания.

Хризантема

Карликовые сорта растения прекрасно чувствуют себя в комнатных условиях и цветут не только в конце лета, но и в другие времена года. Например, могут порадовать россыпью цветов зимой, что не редкость. Но важно обеспечить горшок с хризантемой достаточным количеством света и не допускать перемерзания растения.

Гибискус

Второе название этого растения – китайская роза. И она известна своими выразительными крупными цветами, которые могут появляться в разное время года. Выращивать гибискус нужно в условиях достаточной влажности почвы и воздуха, стабильной теплой температуры и с доступом к большому количеству рассеянного света. Также важно правильно обрезать куст, чтобы он рос не слишком большим и цвел более пышно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о комнатных растениях, нуждающихся в минимальном уходе.

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