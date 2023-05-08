Удивят гостей красотой: какие комнатные цветы не надо поливать

Комнатные растения эффективно очищают воздух и создают уют в доме. Однако не всегда есть возможность постоянно за ними ухаживать.

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Есть ряд неприхотливых растений, которые будут прекрасно расти и в неблагоприятных условиях. Их даже не нужно будет часто поливать. Детальнее о перечне таких растений читайте в материале OBOZREVATEL.

Кактус

Рейтинг неприхотливых комнатных растений возглавляют популярные кактусы. Они плохо переносят чрезмерную влажность, поэтому их не нужно часто поливать. Более того – от перезалива они быстро погибнут. Достаточно будет одного полива в неделю в жаркую погоду и раз в месяц – зимой. Однако следует помнить, что кактусы любят солнечные лучи, поэтому их нужно ставить на хорошо освещенные подоконники.

Фиалка

С фиалками все очень просто: поливать их, конечно, нужно, но не часто. Специалисты говорят, что достаточно двух поливов в неделю. Чрезмерной влажности эти цветы не любят, но и почва не должна пересыхать.

Пеларгония

Пеларгония полностью сгниет, если допускать задержку воды в почве. Погибать цветок начнет с корней. В холодное время года поливать пеларгонию нужно один раз в неделю. А летом полив следует увеличить до двух раз в неделю.

Каланхоэ

Каланхоэ не требует много воды, ведь большое количество влаги уже содержится в его листьях. Это совершенно неприхотливое растение, которое выдерживает перепады температур и будет хорошо расти даже в тени.

Хлорофитум

Хлорофитуму вообще безразлично на полив. Конечно, время от времени почву нужно увлажнять. Но если вы будете делать это редко или будете забывать о поливе – ничего страшного. Хлорофитум очень неприхотлив. Он будет расти на солнце, в тени, в прохладных и слишком жарких условиях и даже на сквозняках.

Сансевиерия

Сансевиерия, или в народе "щучий хвост" также практически не нуждается в поливе. Увлажнять растение можно, когда верхний слой почвы станет полностью сухим. Сансевиерия очень стойкая и выносливая. Она практически не реагирует на неблагоприятные условия.

Алое

Алоэ, как и каланхоэ, накапливает воду в своих стеблях, поэтому не нуждается в обильном поливе. Если растение слишком часто поливать, оно может погибнуть.

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