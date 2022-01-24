Ударят морозы до -18: синоптики дали новый прогноз погоды на вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 25 января, будет морозной по всей территории Украины. Кроме того, во всех областях кроме северных и центральных прогнозируют снегопады.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. В учреждении предупредили, что на дорогах страны ожидается гололедица, а ветер, по словам синоптиков, будет до 10 метров в секунду северного направления.

Холоднее всего во вторник будет на западе, там ударят мощные морозы. Ночью прогнозируют от -15 до -18 градусов, днем столбики термометров будут показывать до -8 градусов в Ужгороде, до -2 во Львове и Луцке и до -4 в Тернопольской области. Ночью без осадков, а днем прогнозируется мокрый снег.

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В Карпатах морозы ночью будут достигать 22 градусов с отметкой "минус", а днем будет до -11.

В северных областях температура воздуха днем будет -4...-6 градусов, ночью от -9 до -11 градусов. Ветер будет юго-западным. Осадков не прогнозируют.

На востоке ночью -5...-7 градусов, а днем термометры будут показываться до -7 градусов в Харькове, до -4 в Луганске и до -5 в Запорожье. В течение дня ожидается снег.

На юге в течение дня будет снег. Температуру прогнозируют ночью до 7 градусов мороза, а днем -2...-5 градусов. Ветер северный, от 5 до 10 м/с.

Погода в Киевской области во вторник будет морозной и сухой, на дорогах местами гололедица. Ночью прогнозируют до 13 градусов с отметкой "минусом", а днем ожидается -5...-7.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение недели на всей территории Украины ожидается по-настоящему зимняя погода – в некоторых областях температура опустится до -18, а также снег. Впрочем, уже с четверга температура воздуха будет повышаться и на смену морозам придет оттепель.