Ударят морозы до 11 градусов ночью, часть страны накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на среду. Карта

В ночь с 15 на 16 февраля в некоторых регионах Украины температура опустится до -11 градусов. При этом в течение дня в среду местами потеплеет до +8, а осадки вероятны лишь на западе страны.

Самые сильные ночные морозы прогнозируются в северо-восточной части Украины. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, зимняя погода постепенно сбавляет обороты и предстоящие дни февраля будут достаточно теплыми. Кроме того, не следует ожидать в ближайшее время существенных осадков.

В среду дождь со снегом прогнозируется только в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях. По данным Украинского гидрометцентра, в остальных областях 16 февраля будет сухо.

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Температура воздуха на западе составит около нуля градусов ночью и 6-8 градусов тепла днем.

В Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях прогнозируется 4-9 градусов мороза ночью и до +6 днем. Осадков в этих регионах не будет.

На юге столбики термометров в среду поднимутся до +8 градусов, а ночью будет от -3 в Херсонской до +1 градуса в Николаевской области.

В столице 16 февраля ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до -4 градусов, а днем будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла.

Напомним, по данным синоптиков, март 2022 года в Украине начнется с морозов и закончится настоящей весенней погодой. Апрель порадует теплом, а вот в мае будет дождить.

Согласно прогнозу метеоролога Веры Балабух, погода весной 2022 года в Украине будет нестабильной. По расчетам прогностических центров, в течение марта средняя температура будет на пару градусов выше, чем она наблюдалась за последние годы. При этом ожидаются и достаточно холодные дни.