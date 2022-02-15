"Минус" и дожди: синоптик дал прогноз погоды на март, апрель и май в Украине

Март 2022 года в Украине начнется с морозов и закончится настоящей весенней погодой. Апрель порадует теплом, а вот в мае будет дождить.

Таким прогнозом погоды на весну поделился народный синоптик Владимир Деркач в комментарии "Телеграфу". Он предупредил, что в начале первого месяца возможны температурные "качели" днем от морозов до потепления.

По словам Деркача, в начале месяца будут слышны отголоски зимы, которые будут выражаться в ночных заморозках, однако уже до 10 числа прогнозируется потепление. При этом будет сохраняться неприятная ветренная погода.

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С 11 по 20 марта, отметил синоптик, также сохранятся ночные морозы и умеренные осадки. За этот период будет несколько дней, в которые также зафиксируют "минусы".

А вот уже начиная с 21 марта температура начнет расти, а количество осадков уменьшится.

Первая декада месяца будет по-настоящему весенней и теплой, хотя отдельные дни будут ветренными. Где-то в середине месяца снова вернется непогода, а столбики термометров поползут вниз. Ближе к концу второй декады пройдут дожди, также возможны заморозки. До конца месяца температура будет комфортной, но в отдельные дни может несколько снижаться.

Начало месяца будет сопровождаться несколькими дождливыми днями. Конец первой и начало второй декады будут прохладными, время от времени осадки будут напоминать о себе, но погода наладится. Конец мая еще не будет по-настоящему летним, но температуру воздуха прогнозируют комфортную. Высокая вероятность осадков сохранится в течение почти всей последней декады мая.

Напомним, согласно прогнозу метеоролога Веры Балабух, погода весной 2022 года в Украине будет нестабильной. По расчетам прогностических центров, в течение марта средняя температура будет на пару градусов выше, чем она наблюдалась за последние годы. При этом ожидаются и достаточно холодные дни.

Климатолог добавила, что поскольку прогноз на зиму оправдался, весной тоже все ожидается по плану. В то же время, она прогнозирует, что февраль и март будут достаточно ветреными.

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