Ученые заявили, что лунные циклы могут влиять на сон людей, и рассказали, кто чаще страдает от бессонницы

Во время растущей Луны многие люди могут испытывать серьезные нарушения сна. Причем, к мужчинам это относится больше, чем к женщинам.

К такому мнению пришли исследователи Уппсальского университета в Швеции. Согласно результатам эксперимента, проведенном при участии 800 человек мужского и женского пола, период убывающей Луны заметно лучше отражается на качестве ночного сна, передает DailyMail.

Регулярные наблюдения ученых показали, что мужчины гораздо чаще подвергаются бессонице во время лунного роста. Это можно объяснить особенностью мужского мозга, более чувствительному к окружающему свету, даже незначительно освещающего пространство.

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У женщин регулярный сон не так заметно нарушается в зависимости от фазы Луны, но время от времени участницы исследования также жаловались, что "ворочались с боку на бок до глубокой ночи". Ученые сопоставили эти замечания к действующей фазе Луны и оказалось, что в эти ночи, естественный спутник Земли возрастал.

Отметим, что данные заключения шведских ученых вызвали споры и разногласия с коллегами, поскольку оппоненты утверждают, что связь космических тел с физиологическим состоянием людей – псевдонаучна.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, если замучила бессоница, не стоит сразу прибегать к снотворным препаратам. Возможно достаточно будет просто слушать перед сном музыкальные композиции.