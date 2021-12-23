Ученые нашли связь между любовью к кофе и шоколаду: дело в генетике

Человек, который предпочитает черное кофе, скорей всего выберет горький шоколад и руководствоваться при этом он будет не вкусом. Предпочтение того или иного продукта продиктовано генетикой.

Как выяснили исследователи из Северо-Западного университета (США, Иллинойс), любителям черного кофе нравится исключительно горький шоколад. И этом есть научное объяснение.

Ученые обнаружили, что у людей, которые любят черный кофе и темный шоколад, есть определенный набор генов, которые влияют на более быстрый метаболизм кофеина. Людям с такими генами нужно пить больше кофе, чтобы почувствовать эффект от него. Они же не могут почувствовать его, если пьют слабый кофе, с молоком или сливками.

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"Это интересно, потому что эти варианты генов связаны с более быстрым метаболизмом кофеина и не связаны со вкусовыми предпочтениями", – заявила ведущий автор исследования Мэрилин Корнелис.

"Эти люди быстрее усваивают кофеин, поэтому стимулирующие эффекты также исчезают быстрее. Значит, им нужно пить больше", – добавила она.

По словам Корнелис, такие люди приравнивают естественную горечь кофеина к психостимулирующему эффекту.

Исследователи также обнаружили, что потребление темного шоколада связано с предпочтениями черного кофе.

"И тут дело не в кофеине, потому что в темном шоколаде его очень мало. Это теобромин, связанное с кофеином соединение в темном шоколаде. Теобромин, как и кофеин, также является психостимулятором", – отметила ученая.

По словам экспертов, кофе и темный шоколад обладают рядом преимуществ. Потребление кофе снижает риск болезни Паркинсона, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета ІІ типа и некоторых видов рака.Темный шоколад снижает риск сердечных заболеваний.

В то же время, Корнелис предупредила о необходимости разумного потребления данных продуктов.

"Употребление черного кофе и кофе со сливками и сахаром очень сильно влияет на ваше здоровье", – сказала Корнелис.

"Человек, который хочет черный кофе, отличается от человека, который хочет кофе со сливками и сахаром. Основываясь на наших выводах, человек, который пьет черный кофе, также предпочитает другие горькие продукты, такие как темный шоколад. Итак, мы стремимся к более точному способу измерения фактической пользы для здоровья от этого напитка и других продуктов питания ", – добавила она.

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