Убрать дома, как профи: с чего начинать и как достичь идеальной чистоты

Наверное, вам не раз во время уборки приходило в голову, что хорошо бы плюнуть на все и нанять профессионалов, которые быстро и качественно наведут в доме чистоту. И это, на самом деле, не такая плохая идея – профессиональная генеральная уборка может быть очень эффективной.

Но каждый раз нанимать бригаду со специальным оборудованием может быть очень обременительно для бюджета. Поэтому следует научиться некоторым лайфхакам клинеров и использовать их самостоятельно. OBOZ.UA собрал несколько ключевых.

Начните с простого

Эксперты по чистоте утверждают, что хорошей тактикой является начать с помещения, которое используется меньше и двигаться в сторону наиболее задействованного. Например, первой убрать кладовку или гардероб. Так вы убережете себя от того, что грязь и пыль, поднимающиеся во время уборки, не осядут в наиболее нагруженных местах.

Двигайтесь сверху вниз

Где бы вы ни взялись за уборку, всегда начинайте наведение чистоты с самых высоких поверхностей. Если это текущее наведение порядка, то с полок, если генеральное – с потолка.Смахните сухой щеткой или тряпкой всю грязь и пыль. Дальше позаботьтесь о стенах и всем, что на них, а последним штрихом должно стать мытье полов. Это позволит смести всю сухую грязь вниз и эффективно ее собрать. Движение в противоположном направлении будет поднимать пыль, которая станет оседать на поверхностях снова и ваша уборка не будет эффективной.

Сосредоточьтесь на спальне

В спальне мы проводим действительно много времени, поэтому беспорядок здесь возникает очень быстро. Уборку комнаты начните с того, что удалите оттуда вещи, которым там не место – посуду, одежду, другие предметы. Далее протрите пыль со всех поверхностей и не забудьте почистить декор. Когда будете пылесосить и мыть пол, уделите внимание всем углам и пространству под мебелью, в частности под кроватью.

Правильное естественное освещение важно для формирования здорового режима сна, поэтому каждый раз протирайте окна, зеркала и другие отражающие свет поверхности от пятен – профессиональные уборщики их никогда не пропускают. Также обязательно застелите кровать, а при необходимости смените белье.

Позаботьтесь о ванной

После спальни логично перейти к уборке в ванной. Начните так же с раскладывания вещей по своим местам – отправьте грязные полотенца в стирку, вынесите предметы, которым не место в ванной. Далее обработайте чистящим средством унитаз, раковину, стойку и дверцу душа и смеситель. Пока оно действует, осмотрите шкафчики. Туда мы обычно прячем весь беспорядок, но за красивым фасадом разные средства могут проливаться или рассыпаться – все это нужно протереть и убрать. Наконец смойте очиститель и протрите все досуха, чтобы не оставалось пятен от воды.

Наведите порядок в гостиной

Гостиная – важная семейная зона, где все члены семьи проводят время вместе. Поэтому важно поддерживать здесь чистоту. Важно, но непросто. Первым шагом тоже должно стать укрощение беспорядка, а вторым – борьба с пылью. Но не менее важна дезинфекция точек совместного использования, таких как выключатели, пульты и дверные ручки. Протрите их влажной тряпкой, а затем обработайте дезинфектором и дайте ему высохнуть. В завершение помойте пол.

Оставьте кухню напоследок

Поскольку кухня – это место с наиболее интенсивной нагрузкой, она загрязняется ежедневно и поэтому нуждается в ежедневном уходе. Все, что выходит за пределы текущей уборки, начинайте с того, что прячьте всю технику, которая мешает вам очищать столешницы. Также разложите по местам продукты и посуду. Когда очистка видимых поверхностей будет завершена, извлеките все из шкафчиков и протрите их внутри. Разложите все по местам и еще раз быстро протрите столешницы и открытые полки. Не забывайте раз в 1-2 месяца очищать посудомойку, запустив ее без посуды на максимальную температуру, раз в неделю мойте мусорное ведро и хотя бы раз в полгода отодвигайте всю мебель, которую возможно, и убирайте пол под ней.

Не забывайте о мебели

Чистка от пыли мягкой мебели не менее важна, чем протирание поверхностей или уход за коврами. Они могут выглядеть чистыми, но при этом накапливать пыль. Для более сильного эффекта приобретите специальный спрей для обивки и воспользуйтесь им по инструкции, а затем почистите кресла и диваны пылесосом со специальной щеткой. Вы будете удивлены, как много грязи вы соберете таким образом и насколько свежее станет воздух в доме после чистки мягкой мебели.

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