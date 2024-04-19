Как рекордно быстро убрать весь дом: 8 шагов

Наверное, всем знакомо ощущение, когда в гости незапланированно решили прийти друзья или родители, а в доме не убрано. Жизнь в современном мире достаточно напряженная, поэтому для того чтобы поддерживать чистоту регулярно не хватает ни сил, ни времени.

К счастью, не обязательно тратить целый день для того, чтобы привести свой дом в порядок. Благодаря советам от Ideal Home, вы сможете убрать дом среднего размера, с двумя ванными комнатами менее чем за два часа.

Согласно отчету Tapwarehouse о привычках уборки, большинство домовладельцев тратят от пяти до десяти часов на то, чтобы полностью очистить свой дом.

Если чистота требует столько времени и усилий, неудивительно, что многие люди не занимаются ею регулярно. Поэтому навык быстрой уборки становится важным, как никогда.

1. Составьте план

Секрет быстрой уборки состоит в расстановке приоритетов. Вам нужно создать атмосферу чистоты и уюта, а не стерильности. Поэтому не стоит концентрироваться на каждой щелке, выбивать декоративные подушки и переворачивать матрасы.

Перед уборкой уделите немного времени для того, чтобы составить в голове план работ и определить участки, которые требуют наибольшего внимания. Добавляйте в список дел те задачи, которые требуют немедленного решения, а менее критичные оставляйте на другой день, когда у вас будет больше времени.

2. Мусор

То с чего начинается любая эффективная уборка – это мусор. Это могут быть старые чеки, журналы в гостиной или пустые бутылки от шампуня в ванной.

Когда заходите в комнату, сканируйте ее на наличие мусора и соберите весь мусор, прежде чем идти дальше.

3. Вещи по местам

Дальше нужно навести порядок. Положите все вещи на свои места. Если одежда находится не в шкафу, то сразу отправляйте ее в стиральную машину, чтобы не тратить время на то, чтобы вспомнить, насколько она свежая.

Уберите все вещи, создающие визуальный шум, в закрытый шкаф. Вернетесь к нему, когда будете делать генеральную уборку.

4. Соберите все необходимое

Чтобы не тратить время на поиск средств по уборке, соберите все необходимые инструменты и продукты перед началом работы в одном месте.

Вы даже можете приобрести себе корзину для уборки, чтобы носить моющие средства с собой и не возвращаться каждый раз, когда вам понадобится новая тряпка, к месту хранения.

Также используйте универсальные средства для очищения различных поверхностей, чтобы минимум энергии тратить на то, чтобы задумываться над своими действиями.

5. Систематический подход

Разработайте систематический подход, убирая комнату за комнатой. Не бегайте по дому туда-сюда, постоянно выполняя разные задания. Это поможет свести к минимуму потерю времени и усилий.

Также эксперты рекомендуют начинать уборку с ванной комнаты, ведь она, как правило, требует больше внимания, чем гостиная или спальня.

6. Вытрите пыль

После того, как вы навели порядок, пора браться за чистоту. Для протирания поверхностей без риска их повредить можно использовать влажную салфетку из микрофибры.

Убирайте грязь и паутину сверху вниз. Это поможет вам избежать того, чтобы пыль снова падала на уже очищенные поверхности.

7. Стеклянные поверхности

Вам не нужно тратить часы на мойку окон во время быстрой уборки. Но следует помыть зеркала и стеклянные поверхности. Их чистота сразу придаст жилищу свежести.

8. Уборка пылесосом и мытье полов

Всегда оставляйте этот процесс напоследок. Также вы можете использовать теплую воду, для того чтобы помытый пол высох быстрее.

Если вы когда-нибудь инвестировали в дорогой пылесос с насадками для влажной уборки, то этот шаг займет у вас вдвое меньше времени.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать, чтобы дома всегда было чисто.

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