Уборка превратится в развлечение: три совета, которые облегчат жизнь всем и лайфхак с пеной для бритья

Хотя некоторые лайфхаки из TikTok выглядят действительно странно и даже породили целый жанр видео с разоблачениями, некоторые советы помогают упростить жизнь. Чаще всего те, которые касаются уборки.

Так блоггер Mama Mila опубликовала сразу три простых лайфхака, которые помогают ей держать жилье в чистоте и свежести. Практически все они подразумевают необычное использование обычных домашних средств. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Прежде всего, она поделилась рецептом жидкости для мытья окон, которая легко удаляет все типы загрязнений. Чтобы приготовить ее, нужно взять 2 части воды, 2 части белого уксуса и 1 часть жидкости для мытья посуды. Эта смесь растворит любую грязь на стекле и при этом не оставит после себя разводов. Нужно как следует обработать ею поверхности оконных стекол, а затем стереть и вытереть все досуха. Окна будут блестеть, а на оттирание грязи не нужно будет тратить силы.

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Чтобы освежить воздух на кухне, блогерка посоветовала воспользоваться лайфхаком с ватными шариками и эфирным маслом. Возьмите масло с ароматом, который больше всего вам нравится, нанесите несколько капель на ватные шарики и положите их на дно мусорного ведра до того, как вложить в него пакет. Это поможет бороться с неприятным запахом от мусора. Количество шариков можно регулировать в соответствии с размером ведра.

И наконец экспертка по домашнему хозяйству поделилась нетипичным методом использования пены для бритья. Оказывается, она отлично устраняет неприятные запахи в туалете. Ее нужно нанести на пол, особое внимание уделяя зоне вокруг унитаза, а затем просто смыть шваброй.

А в комментариях подписчики поделились, что с помощью пены для бритья можно убирать пятна с разных типов тканей. От белой одежды до текстильной обивки дивана. Нужно просто нанести ее с помощью аппликатора на загрязненное место, подождать некоторое время и собрать ватным диском, а очищенное место замыть водой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким образом окна можно помыть с помощью чайных пакетиков.

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