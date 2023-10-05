Остаются идеально чистыми даже после дождя: как помыть окна чаем

Стандартные средства для мытья окон на основе алкоголя или нашатырного спирта могут показаться некоторым слишком токсичными. Что ж, приготовить средство для очищения стекла на основе натурального и полностью безопасного вещества вполне возможно. Эксперты по уборке утверждают, что с этой задачей вполне способен справиться черный чай.

OBOZREVATEL поинтересовался рецептом такого средства. Оказывается, для него не понадобится ничего, кроме нескольких пакетиков заварки и чашки кипятка.

Чтобы приготовить эффективную жидкость для очищения стекла, возьмите 3 пакетика черного чая и заварите их в 250 мл кипятка. Оставьте чай на час, чтобы он остыл. Этой крепкой заваркой и нужно будет обработать окна.

Чтобы использовать очиститель было удобно, перелейте его в бутылку с распылителем. Но можно и просто смачивать им хлопчатобумажную или микрофибровую тряпку. Смывать грязь с окон можно непосредственно чаем, а можно сначала протереть стекла водой, удалив пыль и крупные частицы загрязнений, а заваркой уже обезжирить и довести их до блеска. В любом случае, чай не оставит после себя разводов, если отполировать окна после мытья сухой тканью. А еще у него нет специфического запаха, как у уксуса, которым тоже часто моют окна. Главное избегать попадания заварки на рамы, ведь она может оставить на них темные следы. Удалить их будет несложно, но это все равно дополнительная работа.

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Почему крепкая заварка оказывается столь эффективной для мытья окон? Все из-за высокого содержания в ней дубильных веществ. Они эффективно растворяют грязь и жир и при этом не токсичны. Это средство в буквальном смысле можно пить, и это не принесет никакого вреда. Именно поэтому чай рекомендуют для уборки детских комнат и даже аквариумов или террариумов.

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