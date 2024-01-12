Уборка по схеме '1-5-5': как сделать дом идеально чистым, не прилагая много усилий

Хозяйки пытаются поддерживать чистоту дома, чтобы создать уютную и приятную атмосферу. Для этого большинство выбирают один день на выходных, чтобы сделать генеральную уборку, но не всегда для этого есть время и желание.

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OBOZ.UA нашел действенный метод, который поможет сделать квартиру идеально чистой, не прилагая много усилий. Схема "1-5-5" значительно облегчит вам жизнь.

Этот метод предполагает уборку отдельной комнаты в течение недели. Напишите пять заданий, которые нужно сделать в каждой комнате, и выберите пять вещей, от которых можно избавиться.

Для начала выберите зону, где вы будете убирать, например, ванную, кухню, спальню или гостиную. Затем напишите список из пяти задач. К примеру, если вы выбрали кухню, то список действий может быть таким: помыть посуду, попылесосить, помыть пол, протереть пыль и сложить продукты в холодильник.

Затем выберите пять вещей, чтобы выбросить их в мусорку. Это может быть испорченная еда, старые тряпки, разбитая посуда и прочее. Это поможет вам избежать хаоса и беспорядка и создать больше пространства.

Таким образом, вам нужно убирать в течение недели в каждой комнате. Например, понедельник – кухня, вторник – спальня, среда – ванная, четверг – гостиная.

Преимущества метода "1-5-5":

Организованность. Вы создадите систематический подход к уборке и сможете эффективно распределять задачи.

Время. Выбирая одну зону, вы сэкономите время и усилия, уделяя внимание мелочам.

Выбирая одну зону, вы сэкономите время и усилия, уделяя внимание мелочам. Отдых. Сосредоточившись на одной комнате, у вас будет больше времени для отдыха и вы не перегрузите свой организм генеральной уборкой в один день.

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